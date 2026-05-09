La millonada que podría recibir si guarda $5 millones en un CDT de Davivienda este 2026

En medio del interés de muchos colombianos por encontrar opciones seguras para hacer crecer sus ahorros, los Certificados de Depósito a Término (CDT) volvieron a posicionarse como una de las alternativas más consultadas dentro del sistema financiero. Este producto, ofrecido por distintas entidades bancarias del país, permite invertir una suma de dinero durante un tiempo determinado a cambio de una rentabilidad previamente establecida.

Davivienda aparece entre los bancos que actualmente cuentan con diferentes opciones para quienes desean invertir desde montos bajos hasta cifras más altas. De acuerdo con simulaciones realizadas para mayo de 2026, una inversión de $5 millones puede generar utilidades que cambian dependiendo del tiempo que la persona decida mantener el dinero dentro del CDT.

Los plazos largos siguen siendo los que dejan mayores ganancias

Uno de los aspectos que más analizan los usuarios antes de abrir un CDT es la relación entre el plazo y la utilidad final. Aunque existen opciones desde apenas 30 o 60 días, las ganancias aumentan considerablemente cuando el dinero permanece más tiempo invertido.

Según las cifras conocidas para Davivienda, un CDT a 60 días con $5 millones podría dejar una ganancia cercana a los $35.000, mientras que a 90 días la utilidad superaría los $97.000. En periodos de 120 y 150 días, las ganancias también continúan aumentando gracias a tasas superiores al 8 % efectivo anual.

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Sin embargo, los plazos que más llaman la atención son los de mediano y largo tiempo. Por ejemplo, a 180 días la utilidad estimada rondaría los $247.000, mientras que en un periodo de 360 días la rentabilidad podría acercarse a los $437.000. Incluso, si el usuario mantiene la inversión durante 540 días, el rendimiento podría superar los $670.000 dependiendo de las condiciones vigentes del banco.

Especialistas financieros recomiendan revisar cuidadosamente las tasas efectivas anuales antes de abrir cualquier CDT, ya que estas pueden cambiar constantemente según las decisiones económicas del mercado y las políticas del Banco de la República. Además,

recuerdan que los intereses generados pueden estar sujetos a descuentos tributarios como la retención en la fuente.

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Actualmente, varias entidades financieras y plataformas digitales están compitiendo con tasas más altas para atraer inversionistas, especialmente en plazos superiores a seis meses. Aun así, muchos usuarios siguen optando por bancos tradicionales debido a la estabilidad y trayectoria que ofrecen dentro del mercado colombiano.

Otro detalle importante es que Davivienda permite abrir CDT desde montos relativamente bajos y ofrece modalidades digitales para facilitar el proceso sin necesidad de acudir a una oficina física. Además, el cliente puede elegir si desea recibir los intereses de forma mensual, trimestral o semestral, dependiendo de sus necesidades financieras.