Cuánto paga un CDT en Bancolombia si inviertes un millón de pesos; tasas de mayo 2026

Si tienes un millón de pesos parqueados en tu cuenta de ahorros o, peor aún, debajo del colchón, estás dejando pasar una oportunidad para que el dinero trabaje por ti.

En este mayo de 2026, el panorama financiero en Colombia ofrece herramientas seguras y vigiladas por la Superintendencia Financiera, permitiendo que cualquier ciudadano con un ahorro acumulado pueda ver frutos reales sin complicaciones.

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El CDT: Tu aliado de bajo riesgo Invertir no tiene por qué ser un dolor de cabeza ni una apuesta a ciegas. El Certificado de Depósito a Término (CDT) destaca como una de las opciones más confiables porque conoces la rentabilidad final desde el primer día gracias a su tasa fija de interés efectivo anual (E.A.).



En el caso de Bancolombia, uno de los gigantes bancarios del país, tienes la flexibilidad de elegir entre un CDT físico, donde recibes tu título en la oficina, o un CDT Digital, que abres desde tu celular sin gastar suelas ni papeleo.

¿Cuánto dinero recibirás por un millón de pesos en CDT con Bancolombia?

Basándonos en las proyecciones de rentabilidad vigentes para mayo de 2026, hemos calculado cuánto podrías ganar si decides invertir exactamente $1.000.000 en este banco. Recuerda que los plazos definen qué tan jugosa será tu recompensa:

A corto plazo (90 días): Si necesitas la plata pronto pero quieres que genere algo, la tasa del 7,05% E.A. te dejaría una ganancia aproximada de $16.490 pesos.

Si necesitas la plata pronto pero quieres que genere algo, la tasa del 7,05% E.A. te dejaría una ganancia aproximada de $16.490 pesos. Plazo intermedio (180 días): Con una tasa que sube al 8,00% E.A., tu millón de pesos se transformaría en una utilidad de unos $25.107 pesos al finalizar el semestre.

Con una tasa que sube al 8,00% E.A., tu millón de pesos se transformaría en una utilidad de unos $25.107 pesos al finalizar el semestre. La apuesta equilibrada (240 días): Aquí la tasa mejora al 8,20% E.A., lo que significa que recibirías cerca de $51.787 pesos extra en tu bolsillo.

Aquí la tasa mejora al 8,20% E.A., lo que significa que recibirías cerca de $51.787 pesos extra en tu bolsillo. A un año (360 días): Si te olvidas de ese millón por doce meses, la rentabilidad acumulada te entregaría unos $78.720 pesos de pura ganancia.

Si te olvidas de ese millón por doce meses, la rentabilidad acumulada te entregaría unos $78.720 pesos de pura ganancia. Visión a largo plazo (540 días): Para los más pacientes, la utilidad proyectada escala hasta los $121.967 pesos.

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Es importante notar que para plazos muy cortos, como el de 60 días, la tasa es simbólica (0,15% E.A.), generando apenas unos $240 pesos, por lo que lo ideal es apuntar a plazos mayores a tres meses para ver un impacto real.

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¿Cómo hacer para invertir dinero en un CDT con Bancolombia?

Si prefieres lo tradicional, puedes acercarte a cualquier oficina con tu dinero y salir con tu documento de titularidad. Pero si eres de los que prefiere la comodidad del sofá, los canales digitales te permiten configurar tu inversión en minutos.

Este producto financiero no solo te protege contra la tentación de gastarte la plata en el primer antojo, sino que garantiza que, al final del camino, tendrás más de lo que depositaste.

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Recuerda que estas cifras son proyecciones basadas en las tasas actuales de mayo de 2026 y pueden tener ligeras variaciones según el día exacto de la apertura, por lo que siempre es buena idea echarle un ojo a la web oficial del banco antes de dar el clic final.