Bancolombia revoluciona sus cajeros; así funcionarían los retiros sin tarjeta física

Bancolombia anunció la implementación de retiros de efectivo sin necesidad de usar la tarjeta física en sus cajeros automáticos, gracias a la tecnología sin contacto.

Este avance permite realizar transacciones de manera más rápida, cómoda y segura, usando únicamente la tarjeta y la clave personal.

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Actualmente, más de 4.000 cajeros de la red operan con esta función, disponible inicialmente para tarjetas de crédito Visa y la entidad proyecta expandir el servicio a otras tarjetas y millones de usuarios en todo el país.



¿Cómo funciona y qué ventajas ofrece el retiro sin contacto en cajeros Bancolombia?

Para que los clientes comprendan cómo se realiza el retiro sin contacto, se destacan los siguientes puntos:

Permite acercar la tarjeta al lector e ingresar la clave para completar la transacción: al no insertar el plástico en la ranura, el proceso se realiza de forma más rápida y segura, eliminando pasos innecesarios y agilizando el retiro de efectivo.

al no insertar el plástico en la ranura, el proceso se realiza de forma más rápida y segura, eliminando pasos innecesarios y agilizando el retiro de efectivo. Utiliza tecnología NFC que protege la información de los usuarios : la comunicación de campo cercano transmite los datos de manera encriptada, lo que dificulta cualquier intento de interceptación o manipulación de la información sensible.

: la comunicación de campo cercano transmite los datos de manera encriptada, lo que dificulta cualquier intento de interceptación o manipulación de la información sensible. Reduce el riesgo de fraude por clonación o dispositivos externos: el sistema sin contacto minimiza los peligros asociados con skimming y otros métodos fraudulentos, ofreciendo mayor seguridad en cada operación.

el sistema sin contacto minimiza los peligros asociados con skimming y otros métodos fraudulentos, ofreciendo mayor seguridad en cada operación. Garantiza que la tarjeta permanezca siempre en la mano del usuario : esto elimina la posibilidad de que el cajero retenga la tarjeta por fallas mecánicas o bloqueos externos, mejorando la confiabilidad de cada transacción.

: esto elimina la posibilidad de que el cajero retenga la tarjeta por fallas mecánicas o bloqueos externos, mejorando la confiabilidad de cada transacción. Mejora la eficiencia y comodidad de los retiros: el proceso ágil permite a los clientes ahorrar tiempo, evitando filas largas y brindando una experiencia más fluida y satisfactoria.

Modernización de la experiencia del cliente con el retiro sin contacto en cajeros Bancolombia

Con el objetivo de ampliar el servicio, Bancolombia trabaja en la certificación de la tecnología para otras tarjetas y tipos de clientes:

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Proyecta extender la función a otras franquicias de tarjetas de crédito y débito: la meta es que todos los clientes puedan disfrutar de la comodidad y seguridad del retiro sin contacto.

la meta es que todos los clientes puedan disfrutar de la comodidad y seguridad del retiro sin contacto. Fortalece la protección de datos mediante comunicación encriptada de corto alcance :esto garantiza que la información de las tarjetas se mantenga segura, evitando riesgos de interceptación.

:esto garantiza que la información de las tarjetas se mantenga segura, evitando riesgos de interceptación. Asegura que esta implementación “lleva la experiencia del cajero electrónico a nuevos estándares": con esta medida, la entidad combina innovación tecnológica con la seguridad de sus usuarios, elevando la calidad del servicio financiero en la banca física.

con esta medida, la entidad combina innovación tecnológica con la seguridad de sus usuarios, elevando la calidad del servicio financiero en la banca física. Mejora la confiabilidad de las transacciones y reduce posibles inconvenientes técnicos: los clientes disfrutan de un servicio más ágil, seguro y moderno, que refuerza la confianza en el banco.



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Con esta innovación, Bancolombia busca transformar la manera en que los ciudadanos interactúan con los servicios financieros, priorizando la seguridad, la comodidad y la rapidez en cada operación, consolidándose como un referente en soluciones digitales y modernización de la banca en Colombia.

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