Wendy Sepúlveda alcanzó a hacer seria advertencia sobre su pareja, antes de morir quemada

Continúan apareciendo detalles sobre la muerte de Wendy Sepúlveda, una joven madre de 24 años en Neiva, Huila, quién fue quemada viva por el papá de su hijo, además de que se conoció la denuncia de su mamá pocos días después de su fallecimiento, quien comentó sobre la negligencia de las autoridades, quienes habrían ignorado múltiples alertas previas.

Luz Nelly, mamá de Wendy comentó que desde enero de 2026 su hija había acudido a las autoridades para reportar los constantes maltratos y amenazas de muerte por parte de su expareja sentimental, en especial porque después de salir de la cárcel amenazó con quemarla viva.

Pese a estas denuncias, según la mamá de Wendy Sepúlveda "no fueron escuchadas" y que no se activaron rutas de protección efectivas para salvaguardar la vida de la joven, por lo cuál, afirmó que después de cuatro meses ocurrió la situación que terminó con la vida de la joven de 24 años.

Recordemos que a finales de mayo, en el barrio El Obrero de Neiva. Wendy acudió a un encuentro con el papá de su hijo para conversar y durante la reunión, el hombre aprovechó el estado de indefensión de la mujer para rociar gasolina sobre el cuerpo y prenderle fuego, huyendo inmediatamente del lugar.

Ella es Wendy Sepúlveda, mujer quemada viva por el padre de su hijo en Neiva; tenía 24 años Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Cómo fue el fallecimiento de Wendy Sepúlveda en Neiva?

Una vez ocurrió esto, los vecinos que presenciaron la escena intentaron auxiliarla, logrando apagar las llamas con agua antes de que fuera trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Neiva. Sin embargo, debido a que presentaba quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo fue remitida a un centro hospitalario en la ciudad de Medellín.

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“Testigos señalan que varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y una de las personas presentes logró apagar el fuego arrojándole agua. Después del ataque, la mujer quedó inmóvil, en estado de shock y fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Neiva”, detallan las versiones sobre lo ocurrido.

Tras seis días de lucha en el pabellón de quemados, Wendy Sepúlveda falleció el pasado 1 de junio debido a la gravedad de sus lesiones y según su mamá vió como iba falleciendo su mamá en los últimos instantes.

Por otro lado, el agresor fue capturado por el CTI y la Policía Nacional el 29 de mayo. Inicialmente, fue procesado por tentativa de feminicidio, pero tras la muerte de la víctima, la Fiscalía modificó la imputación a feminicidio agravado.

Sin embargo, el hombre se quedó dormido durante la audiencia de legalización de captura, aunque finalmente aceptó su responsabilidad en el crimen. Ahora podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.