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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Esposo de Wendy Sepúlveda sale durmiendo en plena audiencia luego de quemarla viva

VIDEO: Esposo de Wendy Sepúlveda sale durmiendo en plena audiencia luego de quemarla viva

La mujer de 24 años perdió la vida luego de sufrir graves quemaduras en el 80 % de su cuerpo, ocasionadas por el padre de su hijo.

Esposo de Wendy Sepúlveda se queda dormido en plena audiciencia
VIDEO: Esposo de Wendy Sepúlveda sale durmiendo en plena audiencia luego de quemarla viva
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El caso de Wendy Sepúlveda, una joven madre de 24 años que fue víctima de un ataque por parte de su pareja. El fallecimiento, ocurrido el pasado lunes primero de junio, después de que estuviera internada en un hospital local por más de 5 días, debido a tener el 80% de su cuerpo quemado.

Recordemos que todo comenzó el 26 de mayo en el barrio El Obrero, en la capital del departamento del Huila. De acuerdo con la información de las autoridades Wendy se encontró con su expareja sentimental, identificada como Yesid Alexander Rojas Prieto, alias “El Mudo”.

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Ante esto, se supo que éste presuntamente roció combustible y le prendió fuego de manera premeditada, antes de huir del lugar de los hechos. Así mismo, se conoció que Wendy Sepúlveda se encontraba encerrada en un ciclo de violencia con Yesid.

Ante la gravedad de las quemaduras de tercer grado, la joven fue atendida inicialmente en un centro asistencial de Neiva, pero debido a la complejidad de sus heridas, fue trasladada a una unidad especializada en el Hospital Pablo Tobón Uribe, al punto que su mamá Luz Nelly Narváez, explicó que los signos vitales de la joven dejaron de latir lentamente.

Wendy Sepúlveda murió a los 24 años
Ella es Wendy Sepúlveda, mujer quemada viva por el padre de su hijo en Neiva; tenía 24 años
Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Cuál fue el gestó de la pareja de Wendy Sepúlveda?

Una vez se conoció lo ocurrido con Wendy, las autoridades realizaron la captura de Yesid Prieto. Sin embargo, durante una de las audiencias de imputación de cargos, mientras los representantes de la Fiscalía relataban los pormenores de lo ocurrido con la joven de 24 años, este fue captado aparentemente durmiéndose en plena sesión virtual.

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Esta escena generó mucha inconformidad en redes sociales y también en los familiares de la joven de 24 años. "Esta muestra de indolencia y desprecio por la vida de la víctima pone al descubierto la frialdad del agresor que, lejos de mostrar remordimiento, actúa con un alto grado de cinismo", señalan los reportes sobre el incidente.

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Pese a esto, Yesid Rojas Prieto se encuentra bajo medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser capturado formalmente el 28 de mayo. Si bien el proceso comenzó bajo el cargo de tentativa de feminicidio agravado, el fallecimiento de Wendy obliga a las autoridades judiciales a adecuar la acusación de femicidio consumado.

Finalmente, la Alcaldía de Neiva y la Secretaría de la Mujer rechazaron lo ocurrido y se comprometieron a brindar acompañamiento a la familia y apoyar el traslado del cuerpo de la joven, quien deja un hijo de tan solo cuatro años.

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