Aparece papá biológico de Mía Cataleya, fallecida en El Espinal: ¿no sabía de su existencia?

El caso de Mía Cataleya sigue generando conmoción en Colombia y ahora tomó un nuevo rumbo luego de que apareciera una voz cercana al padre biológico de la menor para defenderlo públicamente.

Se trata de Guillermo Salazar, padre de David Guillermo Salazar y abuelo de la bebé, quien decidió hablar sobre la situación en medio de las investigaciones que avanzan en el departamento del Tolima.

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Las declaraciones fueron entregadas durante el pódcast Más Allá del Silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda. Allí, el hombre aseguró que su hijo está siendo señalado injustamente por una situación con la que, según afirma, no tendría ninguna relación.

Desde que se conoció el caso, el nombre del padre biológico de la menor comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Sin embargo, de acuerdo con Guillermo Salazar, existe una confusión que ha provocado que muchas personas lo relacionen directamente con los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue la afirmación del abuelo de Mía sobre el desconocimiento que tenía de la existencia de la pequeña.

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Intentan linchar a papá de Mía Cataleya

Según relató, nunca conoció a la madre de la niña ni sabía que su hijo estuviera esperando una bebé. De acuerdo con su versión, David Guillermo únicamente le habría mencionado en una ocasión una frase que no tomó con seriedad.

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“De pronto vas a ser abuelo”, habría comentado su hijo en algún momento, según relató durante la conversación con Rafael Poveda.

El abuelo de Mía asegura que su hijo está siendo confundido

Durante la entrevista, Guillermo Salazar insistió en que el verdadero foco de las investigaciones debería estar dirigido hacia otra persona.

Según manifestó, su hijo estaría siendo confundido con quien las primeras versiones han señalado como el padrastro de la menor, un hombre conocido con el alias de “El Flaco”, quien continúa siendo buscado por las autoridades.

Para el abuelo de la bebé, gran parte de las acusaciones que han surgido en redes sociales contra David Guillermo se deben a que muchas personas desconocen los detalles del proceso judicial y han terminado asociándolo directamente con lo ocurrido.

De hecho, uno de los aspectos que quiso dejar claros durante la entrevista es que David Guillermo fue retenido por las autoridades mientras avanzaban algunas diligencias investigativas, pero posteriormente recuperó la libertad al no encontrarse elementos que permitieran vincularlo de manera directa con los hechos investigados.

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Lo que se sabe de la investigación

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de trabajo para establecer responsabilidades y reconstruir lo sucedido antes del ingreso de la bebé al Hospital San Rafael de El Espinal.

La Gobernación del Tolima y la Alcaldía de El Espinal han reiterado que existe una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Por ahora, las autoridades siguen recopilando pruebas, entrevistas y elementos técnicos para determinar exactamente qué ocurrió.

Vale la pena mencionar que las pesquisas continúan y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades dentro de uno de los casos que más impacto ha generado en el país durante las últimas semanas.