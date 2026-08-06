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Galy Galiano reveló difícil situación por la que canceló su gira: “Lo superaremos”

Tras la incertidumbre generada por la repentina suspensión de varias fechas de su gira de despedida, el intérprete de música romántica confirmó cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esa decisión.

Galy Galiano revela los motivos de salud familiar por los cuales decidió suspender temporalmente su gira de despedida
Galy Galiano rompió el silencio sobre la difícil situación familiar que lo llevó a pausar las fechas programadas de su gira de despedida
Foto: Instagram @galygalianooficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Galy Galiano rompió el silencio sobre la cancelación de varias fechas de su gira de despedida y explicó qué ocurrió detrás de esa decisión. El cantante colombiano confirmó que todo estuvo relacionado con el delicado estado de salud de su esposa, Sandra Bernal, a quien acompaña durante su recuperación.

El anuncio inicial se conoció el pasado 31 de julio mediante un comunicado oficial. En ese momento, el artista únicamente informó que enfrentaba una situación familiar urgente y pidió comprensión a quienes esperaban verlo en ciudades como Neiva e Ibagué.

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La falta de detalles dio paso a múltiples comentarios en redes sociales. Durante varios días surgieron diferentes versiones sobre lo ocurrido, hasta que el propio intérprete decidió contar públicamente el difícil episodio que vivió junto a su familia durante el último mes.

Comunicado oficial del equipo de Galy Galiano anunciando la cancelación de conciertos en Colombia por motivos personales
Comunicado oficial emitido por el equipo de Galy Galiano informando sobre la pausa de su gira en Colombia por situaciones de salud familiar
Foto: Instagram @galygalianooficial

¿Por qué Galy Galiano canceló sus conciertos?

El artista explicó que su esposa fue diagnosticada con un tumor cerebral y tuvo que ser sometida a una craneotomía. Esa intervención obligó al cantante a suspender parte de su agenda para permanecer junto a ella durante el procedimiento y el proceso de recuperación.

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Las presentaciones programadas en Neiva, Ibagué, Bucaramanga y Villavicencio quedaron aplazadas. Mientras miles de seguidores esperaban la gira "La última y Nos Vamos", Galy Galiano decidió priorizar el acompañamiento permanente a Sandra Bernal.

El cantante aclaró que su estado de salud nunca estuvo comprometido. Explicó que la cancelación respondió exclusivamente a la situación médica de su esposa y al compromiso de permanecer junto a ella durante cada etapa del tratamiento.

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A través de sus redes sociales compartió el momento que marcó a la familia: "Una creaneotomía por un tumor cerebral es algo que no imaginé nunca que se escribiría en nuestra historia de vida", escribió al recordar el impacto que recibió tras conocer el diagnóstico.

¿Cómo se encuentra la esposa de Galy Galiano?

Después de la cirugía llegaron noticias alentadoras para la familia. El cantante confirmó que los médicos determinaron que el tumor cerebral no era maligno, resultado que representó un alivio luego de varias semanas de incertidumbre.

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En el mismo mensaje, Galy explicó que decidió contar públicamente la situación porque la recuperación avanzaba de forma positiva. "Hoy nos dijeron que el tumor no era maligno y que vas a estar bien", expresó al compartir el informe médico recibido.

El artista también aprovechó para dedicar unas palabras a Sandra Bernal, compañera de vida desde hace más de cuatro décadas. "Carmencita, como yo le digo, es mi compañera de vida, mi ancla", escribió al recordar la historia que contruyen juntos.

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La publicación también dejó uno de los mensajes más emotivos del cantante. "Llevamos 45 años viviendo momentos maravillosos, unos hermosos hijos, 2 nietos, viajes por el mundo, peleas, risas, errores, aprendizajes", recordó al hacer un repaso por su historia familiar.

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Galy Galiano destacó el papel que Sandra Bernal tiene en su carrera artística al recordar; además, el cantante aseguró que permanecerá a su lado durante toda la recuperación y reafirmó su compromiso con un mensaje de esperanza: "Lo superaremos, como siempre lo hemos hecho".

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En medio de la publicación, Galy Galiano agradeció la atención brindada por la Clínica Méderi, el equipo médico y el neurocirujano Javier Saavedra, a quienes reconoció por acompañar el procedimiento que permitió estabilizar la salud de su esposa.

Video que puedes ver: La peor experiencia de Galy Galiano

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