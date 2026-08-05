Jorge Celedón confiesa cómo se 'coló' en la fiesta de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme

Jorge Celedón sorprendió con una confesión inesperada durante su visita a El Klub de La Kalle. El cantante vallenato reveló que terminó infiltrándose en la fiesta sorpresa organizada para Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, una historia que generó risas entre los locutores y sus seguidores.

El intérprete llegó a la cabina acompañado por Josi Cuen para promocionar Naturalito, la colaboración que ambos lanzaron recientemente. En medio de la conversación, el artista mexicano decidió revelar una anécdota ocurrida horas antes y terminó exponiendo a Celedón frente a todos.

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La historia comenzó cuando el equipo de Grupo Firme preparó una celebración sorpresa para Eduin Caz. Aunque Jorge Celedón no figuraba entre los invitados, terminó asistiendo gracias a la insistencia de Josi Cuen, quien decidió llevarlo como acompañante sin que el homenajeado supiera.



¿Cómo llegó Jorge Celedón a la fiesta sorpresa de Eduin Caz?

Durante la entrevista, Josi Cuen explicó que la decisión de invitar al colombiano surgió de manera espontánea. El cantante quería aprovechar la ocasión para que Eduin Caz conociera personalmente a uno de los máximos representantes del vallenato.

Jorge Celedón confirmó la historia entre risas y admitió que nunca recibió una invitación directa para asistir a la celebración. Sin darle muchas vueltas al asunto, reconoció que "fue de sorpresa, José me invitó que no yo no estaba invitado ni nada pero José me invitó y... de colado de frente".

La confesión provocó una reacción inmediata entre los integrantes del programa, quienes no podían creer que una figura de la trayectoria de Jorge Celedón hubiera terminado entrando como invitado inesperado a una de las fiestas más comentadas del regional mexicano.

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Josi Cuen aprovechó el momento para explicar por qué insistió en llevarlo. Según relató, "Jorge Celedón no sabe que es Jorge Celedón", una frase con la que resaltó la sencillez del colombiano pese al reconocimiento internacional que tiene dentro del vallenato.

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El artista mexicano también explicó que en su país existe una profunda admiración por la trayectoria de Jorge Celedón. Por esa razón consideró que la fiesta era el escenario perfecto para acercarlo a Eduin Caz y al resto de los integrantes de Grupo Firme, quienes siguieron con atención cada momento de la reunión.

¿Qué pasó entre Jorge Celedón y Grupo Firme en el cumpleaños del vocalista?

Una vez cruzó la puerta, la situación cambió por completo. Lejos de sentirse fuera de lugar, Jorge Celedón encontró un ambiente de camaradería donde la música terminó siendo el idioma común entre los asistentes, según relató durante la entrevista concedida a El Klub de La Kalle.

Josi Cuen aseguró que la presencia del vallenatero despertó entusiasmo entre los invitados y afirmó que "todo el mundo estaba loco por Jorgito Celedón", dejando claro que varios integrantes del regional mexicano aprovecharon la oportunidad para compartir con el colombiano.

El cantante huilense explicó que la noche transcurrió entre conversaciones, música y varias interpretaciones improvisadas. Incluso recordó que "estábamos colados... cantando", una escena que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más curiosas que vivió fuera de Colombia.

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En medio de la conversación, los locutores bromearon sobre el ambiente festivo y mencionaron algunos tragos que circularon durante la celebración. Sin embargo, Jorge Celedón aclaró que prefirió actuar con moderación porque al día siguiente debía cumplir con la entrevista pactada en El Klub de La Kalle.

La historia también abrió espacio para hablar sobre una posible colaboración entre el vallenato y el regional mexicano. Los conductores preguntaron directamente si existía la posibilidad de ver a Jorge Celedón compartiendo escenario con Grupo Firme en un futuro cercano.

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La respuesta quedó en manos de Josi Cuen, quien evitó confirmar cualquier proyecto, aunque tampoco cerró la puerta a esa posibilidad. Entre sonrisas aseguró que "las sorpresas son sorpresas... todo puede suceder", dejando abierta la expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

Mira la entrevista completa: