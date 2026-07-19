Carolina Picorios revela el detalle de Kapo que todavía le hace falta: "Todo se lo debo"

Recientemente, en una charla muy cercana y divertida en El Klub de La Kalle, Carolina abrió su corazón para contar cómo se siente tras un año de haber terminado su relación con el cantante Kapo.

Aunque muchos pensarían que el sentimiento es de despecho absoluto, la realidad tiene un matiz mucho más artístico y profesional.

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¿Qué es lo que más extraña Carolina Picorios de su relación con Kapo?

Al ser consultada directamente sobre qué es aquello que le hace falta de su expareja, Carolina no dudó en responder que lo que más extraña es la música.



Para ella, compartir con alguien que entiende la industria, que le muestra referencias musicales y con quien puede compaginar desde el arte, era un valor agregado muy especial en su relación.

"A veces digo como que ¡ah, qué cool compartir ese lado musical!", confesó la artista, aunque aclaró que ahora cuenta con otros amigos músicos con los que también puede compartir esos gustos.

Es importante destacar que Kapo es un artista importante en la actualidad y que hace poco estuvo en el Movistar Arena haciendo un concierto, consolidando su éxito en los escenarios más grandes del país.

Para Carolina, Kapo es alguien a quien su nombre le hace justicia: "es un capo". Destacó que vivir de cerca el proceso de una persona tan talentosa, que luchó por su sueño durante 17 años, fue lo que finalmente le dio el empujón para vencer su propio miedo a lanzarse como cantante.

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Ella sentía respeto y cierto temor por la industria, pero ver el proceso paso a paso de su entonces pareja le hizo entender que no había excusas reales para no empezar.

¿Cómo influyó Kapo en la carrera musical de Carolina Picorios?

La influencia de Kapo en la vida de Carolina no fue solo emocional, sino que también tuvo un peso en sus primeras composiciones.

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De hecho, Carolina admitió que "realmente todo se lo debo a Kapo" en el sentido de que él fue quien la ayudó a darles sentido a sus ideas iniciales y la motivó en el estudio.

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Actualmente, ella se define como su propia inversionista y está trabajando de manera independiente, pero reconoce que la cercanía con un experto de la industria fue fundamental para entender el negocio.

Carolina también compartió que tiene guardadas en sus archivos cerca de nueve canciones que planea ir lanzando poco a poco.

Su primer sencillo, "Velitas", es solo el comienzo de una propuesta que ella describe como "gris". Según explicó, este color representa la neutralidad, la calma y los momentos para pensar mejor, alejándose de la asociación negativa que suele tener el clima de ciudades como Bogotá.

A pesar de que sigue escribiendo sobre sus experiencias y que ha utilizado cartas de desahogo y momentos tristes para componer, Carolina asegura estar "solterísima" y enfocada en que su música sea una "banda sonora" real para quienes la escuchan.

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Mira la entrevista completa: