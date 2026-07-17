Carolina Picorios rompió el silencio y dio detalles de si está soltera: ¿ya superó a Kapo?

Carolina Pico Ríos, conocida en el entorno digital como Carolina Picorios, es una reconocida modelo, creadora de contenido e influenciadora nacida en Medellín. La antioqueña pasó por El Klub de La Kalle, donde habló de su carrera, sus nuevos proyectos musicales y respondió una de las preguntas que más reciben sus seguidores.

Además de referirse a su presente artístico, la creadora de contenido abrió un espacio para hablar de su vida sentimental. Durante la entrevista explicó por qué decidió permanecer soltera, recordó errores que cometió en relaciones pasadas y sorprendió con varias confesiones sobre esa etapa de su vida.

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¿Picorios está soltera?

La modelo, Carolina, confirmó que lleva un año disfrutando de su soltería. Lejos de mostrarse preocupada por ese tema, aseguró que este tiempo le permitió conocerse mejor y cambiar la forma en la que entiende una relación."En realidad sí, solterísima", respondió entre risas.

La artista aseguró que el año que lleva soltera le permitió replantear la forma en la que vivía sus relaciones sentimentales. Carolina reconoció que durante mucho tiempo normalizó situaciones con las que hoy no está de acuerdo y que, por su independencia, terminaba resolviendo todo sola, sin exigir el apoyo que realmente esperaba de sus parejas.

"Yo he sido muy migajera", confesó la influencer. Explicó que su independencia hizo que muchas veces acostumbrara a sus parejas a no esforzarse y reconoció que ahora tiene claro que el apoyo y el respeto son aspectos que considera indispensables en una relación.

Carolina aseguró que, después de esa etapa, tiene muy claro qué espera de una pareja. Explicó que necesita respaldo, confianza y comprensión frente a su trabajo, evitando interpretaciones equivocadas sobre su forma de ser. "Apoyo incondicional... que no crea que porque yo estoy de risitas... es porque estoy coqueteando".

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¿Qué dijo Carolina Picorios sobre Kapo?

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Durante la entrevista también habló de Kapo, con quien compartió una etapa importante de su vida. Aunque aclaró que ambos siguieron caminos diferentes, destacó el impacto que tuvo el cantante en su crecimiento artístico. Al preguntarle qué extraña de él, respondió: "La música, fuera de charla, la música... honestamente ahorita yo tengo muchos amigos artistas".

Carolina explicó que acompañar de cerca el desarrollo musical de Kapo despertó en ella el interés por cantar y la impulsó a iniciar su propio proyecto. Incluso reconoció que el artista fue quien le dio la confianza para dar ese paso. "Realmente todo se lo debo a Kapo", aseguró al recordar cómo comenzó su camino en la música.

Mientras impulsa su sencillo 'Velitas', Picorios reveló que tiene al menos nueve canciones listas para publicar. Además, divide su agenda entre compromisos de modelaje y viajes por Medellín, Bogotá, Miami y Europa. Sobre la capital colombiana comentó: "La verdad es que a mí me encanta venir a Bogotá porque me recargo un montón"

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