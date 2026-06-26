El inesperado trabajo de Frank Martínez que lo empujó a la comedia

Frank Martínez es reconocido como una de las figuras más relevantes del stand-up en Colombia; sin embargo, no siempre fue así. Su camino no empezó sobre las tablas, sino tras el mostrador de una tienda de ropa de lujo.

En una reciente entrevista en el Klub de La Kalle, "El Flaco" recordó con el humor que lo caracteriza cómo era su vida antes de que el país entero supiera su nombre y por qué un empleo convencional fue el detonante de su éxito actual.

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Corría el año 2011 y Frank se encontraba en una situación económica que él mismo define sin filtros: "Yo venía de ser pobre, pobre, pobre. Yo estaba en mi 'prime' de pobre en ese momento". Mientras soñaba con hacer chistes, trabajaba vendiendo prendas y artículos cuyos precios le resultaban escandalosos para la época



¿A qué se dedicaba Frank Martínez antes de ser famoso?

La vida laboral de Frank Martínez estuvo marcada por las ventas. Aunque pasó por diversos locales, su última experiencia fue en una tienda de artículos de lujo, un entorno que contrastaba fuertemente con su situación personal de aquel entonces. En ese lugar, el comediante aprendió a observar a las personas, una habilidad que más tarde sería fundamental para sus rutinas de Stand-up Comedy.

"Yo el último trabajo que tuve fue en una tienda de lujo... vendíamos un bolso de 30 millones, un traje de 80 millones... cifras supremamente escandalosas en esa época", relató el comediante. Esta posición le permitió desarrollar un "ojo clínico" para identificar a los clientes.

Frank explica que, mientras otros vendedores se dejaban guiar por las apariencias, él se volvió un experto en escanear detalles como el reloj o los zapatos para reconocer a los verdaderos compradores potenciales.

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Sin saber que se dedicaría a la comedia, ya utilizaba su jornada laboral para "probar material". Según cuenta, era el mejor vendedor de la tienda no por sus conocimientos técnicos sobre telas o medidas, sino por su capacidad para conectar con la gente a través del humor:

El comediante recordó que los clientes lo buscaban específicamente por su forma de hablar. "A mí el hacer reír me estaba dando plata desde mucho antes de yo saber que podía comercializar mi talento".

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¿Cómo fue el salto de Frank Martínez de las ventas a la comedia?

El empujón final no vino de una epifanía personal, sino de una compañera de trabajo que ya no soportaba sus bromas durante todo el turno. Frank recuerda que vio un comercial sobre una convocatoria nacional para descubrir nuevos talentos, pero no tenía la intención de inscribirse por iniciativa propia. Fue la cajera del local quien tomó la decisión por él.

"La que me inscribió era la cajera... me veían todos los días y yo hablé mierda todo el turno, los tenía mamados. Ojalá se le dé esa oportunidad, es que ya estamos haciendo esto para que se vaya", recordó Frank sobre lo que pensaban sus colegas en ese momento.

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Gracias a ese registro, viajó por primera vez en avión en el año 2011 hacia Bogotá para participar en la convocatoria, sintiéndose como un "superhéroe" que de día vendía ropa y de noche perseguía su verdadero deseo.

A pesar de que el éxito llegó con el tiempo, sus inicios fueron humildes. Su primer show oficial como comediante profesional tuvo lugar en Marinilla en el año 2012. En esa ocasión, el panorama fue radicalmente distinto a sus giras actuales:

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"fueron seis personas y la boleta era a 5.000 pesos". Sin embargo, Martínez mantuvo desde el primer día una ética profesional inquebrantable, decidiendo que, aunque solo fueran tres o seis personas, él daría el mejor espectáculo posible porque ellos habían pagado por verlo.

