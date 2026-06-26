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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La razón de la rivalidad entre comediantes y humoristas, según Frank Martínez

La razón de la rivalidad entre comediantes y humoristas, según Frank Martínez

El comediante antioqueño pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y compartió su opinión sobre el debate en torno a la supuesta rivalidad entre comediantes y humoristas.

Frank Martínez habló de las rivalidades en la comedia y lanzó crítica al plagio
La razón de la rivalidad entre comediantes y humoristas, según Frank Martínez
Foto: imagen de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

El reconocido comediante Frank Martínez, o también conocido como "El Flaco", visitó los micrófonos de El Klub de La Kalle para hablar sobre su trayectoria, y, de manera directa abordó las tensiones que existen dentro del mundo del entretenimiento en Colombia.

Durante la entrevista, Martínez aclaró las dudas sobre la supuesta rivalidad entre colegas y definió los conceptos que suelen confundir al público, sobre qué diferencia a un comediante y a un humorista.

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Para el artista, la distinción no es solo una cuestión de etiquetas, sino de la esencia del trabajo creativo. Según explicó, el humorista es aquel que se apoya en diversos recursos externos para generar risas. "Humorista es como el que utiliza muchas herramientas para hacer humor y entre esas herramientas está contar un chiste que es como de conocimiento popular"

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Por el contrario, Frank Martínez define la labor del comediante desde la autoría absoluta de su material. "Siento que el comediante todos los chistes son de él", afirmó con contundencia, subrayando que la originalidad es el pilar que sostiene a quien hace stand-up.

¿Qué dijo Frank Martínez sobre la rivalidad entre comediantes y humoristas?

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Al ser consultado sobre los egos y las peleas internas en la comedia, Frank no negó la existencia de fricciones. Recordó que, especialmente en sus inicios cuando llegó a Bogotá en 2011, sintió una atmósfera cargada. "Empecé a darme cuenta que cuando venía acá había una rivalidad como muy pesada", relató.

Incluso confesó que su personalidad extrovertida y su acento fueron malinterpretados por algunos sectores del gremio bogotano. "Sentía a veces como bloqueos... me lo decían como por paisa como 'Ah ya vino pues el paisa a llamar la atención'", explicó, señalando que en ocasiones debió contenerse para no resultar "fastidioso" ante sus compañeros.

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Sin embargo, para Frank, esta competencia no debería ser destructiva. El comediante sostiene que "en vez de ser como rivalidades de esa a ese punto, debería servir es para subir el nivel", afirmando que estos roces son normales, y que existen en varios gremios.

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Por otro lado, uno de los temas más sensibles para Martínez es el plagio. Para "El Flaco", tomar una rutina ajena es una falta de ética imperdonable. "Creo que no puede haber una cosa peor y más detestable para el gremio de la comedia que pase eso... lo estás atracando talento", sentenció.

En su opinión, si un colega escucha un chiste brillante de otro, la respuesta profesional debe ser la superación creativa y no la copia: "El mejor homenaje que uno le puede hacer a otro que le está escuchando un chiste... mejóreselo... trate de sacar chistes de ese nivel pero no robe".

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