Familia de Jhonny Rivera se encuentra de luto tras muerte de un ser querido; así lo despidieron

Jhonny Rivera y Jenny López son una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional y la música popular. Recientemente la pareja celebro su boda, pero ahora ellos atraviesan una compleja situación familiar por una pérdida muy dolorosa para su hogar.

A través de sus redes sociales, el pasado 24 de junio de 2026, Jenny López comunicó el fallecimiento de su abuelo, una figura fundamental durante su crianza y formación.

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¿Quién murió en la familia de Jhonny Rivera y Jenny López?

El familiar que partió es el abuelo materno de Jenny López, un hombre que tuvo un rol protagónico en los días más felices de la cantante. Su presencia fue vital durante la ceremonia de bodas, donde acompañó a su nieta en el paso más importante de su vida

Jenny López compartió una serie de fotografías cargadas de emotividad junto a su abuelo, en las que quedó reflejada la estrecha relación que mantenían. Con su partida, esas imágenes cobraron un significado aún más especial para la influenciadora.

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A través de sus redes sociales, la esposa de Jhonny Rivera agradeció a Dios por el tiempo que pudo compartir con él y le dedicó un conmovedor mensaje de despedida.

¿Qué mensaje compartió Jenny López sobre la pérdida de su abuelo?

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La artista destacó la calidad humana de su abuelito y recordó su presencia en el altar. “Adiós abuelito de mi alma. Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso”, fue la dedicatoria que Jenny López escribió conmovida.Sus seguidores respondieron con miles de mensajes de solidaridad ante la noticia de su fallecimiento, enviando palabras de aliento para superar esta etapa de duelo.

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Entre los comentarios de apoyo, varios usuarios expresaron que "Los abuelos deberían de ser eternos", mientras que otros usuarios enviaron abrazos virtuales a la familia de Jhonny Rivera: "Mucha fortaleza para toda la familia Y esta imagen te quedará como el más lindo recuerdo, que te vio en el altar"

También hubo reacciones de colegas de la música popular; como Alan Ramírez: "Lo siento mucho, que en paz descanse", comprendiendo el enorme dolor que genera esta situación en cualquier familia.

Jenny López se encuentra muy activa en su carrera profesional últimamente. Hace poco lanzó 'Me Hiciste un Favor', un dúo con su colega Dareska que evoca el despecho, un sentimiento que ahora se traslada a su vida personal por esta triste noticia.