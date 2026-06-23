Fallece reconocido cantante de salsa a sus 73 años; así lo despidieron

La música tropical está de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Manuel Bello Suazo, conocido en el mundo artístico como “El Magnate de la Salsa”. El deceso ocurrió la noche del lunes 22 de junio de 2026, alrededor de las 10:00 p. m., en la ciudad de Jacksonville, Florida.

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Según informó su esposa, la cantante de boleros y diseñadora Patricia González. El artista, que tenía 73 años, pasó sus últimos momentos rodeado de su círculo más íntimo, la cantante de boleros y diseñadora Patricia González.



¿De qué murió José Bello, ‘El Magnate de la Salsa’?

La salud del cantante se deterioró de forma significativa durante los últimos meses. De acuerdo con su representante y amigo en Barranquilla, Werner Barrios, enfrentaba graves dificultades de movilidad que afectaron progresivamente su estado general.

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Pese a los tratamientos médicos y al constante apoyo de sus familiares y seguidores, el artista no logró superar las complicaciones de salud que padecía. Finalmente, falleció en Estados Unidos, donde pasó sus últimos días.

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Su esposa comunicó la noticia a través de las redes sociales oficiales del artista, agradeciendo el respeto y las oraciones de quienes se mantuvieron pendientes de su estado de salud durante esta delicada etapa final. La familia ha solicitado privacidad en este momento difícil, mientras organizan el traslado de sus restos para recibir el último adiós.

¿Cuál es el legado musical de José Bello y sus éxitos más famosos?

José Bello nació el 6 de abril de 1953 en Santo Domingo, República Dominicana, y dedicó su vida a la salsa. Con una carrera de varias décadas, logró convertirse en una de las voces más reconocidas y queridas del género.

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Sus inicios musicales tuvieron lugar en Nueva York a finales de los años 70, cuando se integró a la agrupación Charanga América. En 1978 participó en el álbum La Charanga comiéndose a Nueva York, aportando su talento en los coros de varias canciones como "Julio el gitano" y "Mañana".

El gran salto de su carrera llegó como solista bajo el sello Lo Mejor Récords, con la producción totulada El Conjunto Clásico presenta: José Bello y su Orquesta. Desde entonces, su nombre se consolidó como referente de la salsa y animó innumerables pistas de baile en el Caribe.

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Entre sus composiciones e interpretaciones más emblemáticas se encuentran:



‘La palabra amigo’: Su éxito más representativo, que logró un impacto masivo en la radio de Barranquilla y consolidó su vínculo con el público colombiano.

Su éxito más representativo, que logró un impacto masivo en la radio de Barranquilla y consolidó su vínculo con el público colombiano. ‘Vamos a guarachar’: Un himno de los estaderos que primero conquistó a los bailadores antes de llegar a las emisoras comerciales.

Un himno de los estaderos que primero conquistó a los bailadores antes de llegar a las emisoras comerciales. ‘Ven a mí’ y ‘No hay dolor’: Canciones que se volvieron infaltables en la programación musical de la región Caribe.

Canciones que se volvieron infaltables en la programación musical de la región Caribe. ‘Guerrera’ y ‘Ramona’: Temas que forman parte del catálogo de clásicos inmortales de la salsa dominicana y tropical.

Su conexión con Barranquilla fue tan profunda que el público local adoptó sus canciones como historias de vida propias. El programador musical Víctor Buelvas resalta que Bello fue un artista que nació del gusto popular en los estaderos, esos espacios donde el melómano barranquillero dicta qué canción se convierte en un éxito.

A pesar de su origen dominicano y su residencia en Estados Unidos, José Bello siempre mantuvo una relación estrecha con Colombia. Participó en celebraciones importantes, como el aniversario 35 de Latina Stereo, donde compartió tarima con Adalberto Santiago, y su último concierto en esa ciudad fue respaldado por la Medellín Charanga.

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Debido a esto, la familia confirmó que las honras fúnebres se realizarán en Cali, la capital de la salsa en Colombia, donde colegas y admiradores podrán rendirle un último tributo.

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