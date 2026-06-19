Murió Alex Bueno, la voz detrás de 'Qué cara más bonita', 'Colegiala', 'Jardín prohibido' y más

Alex Bueno, uno de los artistas más reconocidos de la música dominicana, falleció a los 62 años en Nueva York luego de enfrentar durante varios meses una enfermedad que afectó gravemente su estado de salud.

La noticia generó reacciones entre seguidores, colegas y amantes del merengue, quienes recuerdan al intérprete por éxitos como "Colegiala", "Qué cara más bonita tiene esa niña", "Me muero por ella" y "Jardín prohibido".

Puedes leer: VIDEO: Inesperado cara a cara de Jessi Uribe y Paola Jara con Yina Calderón en México



El artista permanecía alejado de los escenarios desde hacía varios meses mientras luchaba contra un tumor en la cabeza, condición que terminó afectando su salud hasta provocar su fallecimiento.

Con una carrera que se extendió durante más de cuatro décadas, Alex Bueno logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de República Dominicana.

Su capacidad para interpretar diferentes géneros musicales le permitió conquistar públicos dentro y fuera de su país.

Publicidad

¿Quién fue Alex Bueno?

Alex Bueno, cuyo nombre real era Alejandro Wilberto Bueno López, nació el 22 de septiembre de 1962 en República Dominicana. Desde muy pequeño mostró una fuerte conexión con la música.

Según contó en diferentes entrevistas a lo largo de su vida, comenzó a cantar cuando apenas era un niño. Incluso relató que algunos familiares conservaban grabaciones donde se le escuchaba interpretar canciones desde los tres años de edad.

Publicidad

Su pasión por la música siguió creciendo y, con apenas seis años, ya tenía conocimientos básicos de guitarra gracias a las enseñanzas de su madre.

Uno de los momentos que marcó su carrera ocurrió en 1978, cuando obtuvo el primer lugar en un festival de la voz realizado en un programa de Wilfrido Vargas. Aquella victoria se convirtió en una de las puertas que impulsaron su crecimiento dentro de la industria musical.

Con el paso de los años, su nombre empezó a ganar reconocimiento gracias a un estilo vocal que lo diferenciaba del resto de intérpretes de la época.

Murió Alex Bueno, la voz detrás de "Que cara más bonita"

Los éxitos que hicieron famoso a Alex Bueno

Hablar de Alex Bueno es hablar de una extensa lista de canciones que alcanzaron gran popularidad en América Latina.

Entre los temas más recordados aparecen "Colegiala", "¿Quién te riza el pelo?", "Qué cara más bonita", "Me muero por ella", "A donde vayas", "La radio", "Amor divino", "Esa pared" y "Hijo de Yemayá".

Además del merengue, también incursionó con éxito en otros géneros. Su voz quedó plasmada en producciones de bachata, salsa, bolero y balada.

Publicidad

Entre esas interpretaciones sobresalen canciones como "Jardín prohibido", "Que vuelva", "Nuestro amor", grabada junto a Romeo Santos, y "Ese hombre soy yo".

Puedes leer: ¿Problemas para Shakibecca? Alertan por uso de imágenes del Mundial

Publicidad

Esa versatilidad le permitió mantenerse vigente durante décadas y convertirse en uno de los pocos artistas dominicanos capaces de destacarse en varios ritmos musicales al mismo tiempo.

Durante sus 45 años de carrera lanzó cerca de una veintena de producciones discográficas y construyó un legado musical que sigue siendo referente para nuevas generaciones de artistas.