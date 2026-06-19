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Ordenan retirar tres reconocidas marcas de pizzas por posible brote de salmonella

Las autoridades de salud indicaron que uno de los ingredientes utilizados para su preparación está contaminado; conoce las marcas afectadas y los lotes identificados.

Retiran pizzas de la marca Mama Cozzi's por salmonella en Estados Unidos
Alerta sanitaria: Ordenan retirar pizzas de famosas marcas por posible brote de salmonella
Foto generada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Las autoridades sanitarias encendieron las alarmas tras detectar un posible riesgo de contaminación en productos muy populares que se venden en grandes cadenas de supermercados.

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Esta alerta preventiva se originó tras una investigación sobre la leche en polvo utilizada en la elaboración de estos alimentos procesados. Al parecer, este ingrediente podría estar contaminado con la bacteria salmonella.

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Debido a esto, estos productos se convierten en un peligro potencial para todo aquel que coma pizza. Aunque hasta el momento no se han reportado personas enfermas, la recomendación de los expertos es clara: no las consumas bajo ninguna circunstancia.

¿Cuáles son las marcas y tipos de pizza afectados por la alerta sanitaria?

La investigación realizada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha señalado específicamente a tres marcas que podrías tener en casa.

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Primero, se encuentran los productos de la marca Mama Cozzi's, que se distribuyen principalmente en tiendas Aldi. Los tipos afectados son:

  • Biscuit Crust Sausage & Cheese Breakfast Pizza.
  • Biscuit Crust Cooked Pork Belly Crumbles, Cooked Bacon Topping, Pepper & Onion Breakfast Pizza.

En segundo lugar, la alerta incluye variedades de la marca Great Value, de venta en Walmart:

  • Thin Crust Chicken Bacon Ranch.
  • Stuffed Crust Chicken Bacon Ranch, incluyendo la presentación tamaño familiar o "Party Size".

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Por último, la empresa Champion Foods LLC anunció el retiro voluntario de su Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread. Este producto se vende en paquetes individuales y dobles en cadenas como Costco, Walmart, Target, Kroger y Publix, entre otras.

Para identificar si tu pan de queso está afectado, debes buscar los códigos UPC 870375005111 (individual) y 870375005098 (paquete doble), con fechas de caducidad que se extienden hasta febrero, marzo y abril de 2027.

¿Qué es la salmonella y cuáles son los síntomas de alerta?

La salmonella es una bacteria que vive en los intestinos de personas y animales, y se transmite generalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados. Es un microorganismo resistente que puede causar serios problemas de salud, especialmente en niños pequeños, adultos mayores o personas con el sistema inmune debilitado.

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Si crees haber consumido alguno de estos productos, debes estar atento a los siguientes síntomas, que pueden aparecer poco después de la ingesta:

  • Fiebre y escalofríos.
  • Náuseas y vómitos.
  • Dolor abdominal intenso y diarrea.
  • Dolor de cabeza.
  • Presencia de sangre en las heces.

Es importante que sepas que, aunque muchas personas se recuperan en unos días, la recuperación completa de los intestinos puede tardar semanas o incluso meses. Por esta razón, las autoridades insisten en que, si tienes una de estas pizzas en tu congelador.

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No la cocines ni la comas, ya que el proceso de cocción no garantiza la eliminación del riesgo en este caso preventivo. Lo mejor que puedes hacer es desechar el producto o contactar a la tienda donde lo compraste para obtener más información sobre el proceso de devolución.

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