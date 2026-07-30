Papá del hijo de Aylín Mujica revela qué cree que provocó su muerte: "Sé que fue eso"

Osamu Menéndez, padre de Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, habló por primera vez luego del fallecimiento del joven músico de 32 años y compartió las emociones que ha enfrentado desde entonces.

Además de recordar a su hijo, explicó por qué tomó la decisión de no asistir a la ceremonia de despedida que prepara la actriz y reveló cuál cree que fue uno de los factores que influyeron en su muerte.

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Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa La Trastienda, conducido por Erwin Pérez, donde el músico habló con franqueza sobre el dolor que vive su familia desde el pasado 16 de julio, fecha en la que Mauro falleció en Barbados.

El joven, conocido artísticamente como Maahez, había viajado a esa isla para asistir a un evento deportivo. Según la información conocida hasta ahora, presentaba una neumonía que se complicó durante su estadía. Aunque fue atendido por personal médico y logró ser reanimado tras varios paros cardíacos, finalmente falleció.

"Tengo enojo con él"

Durante la conversación, Osamu Menéndez reconoció que, además del profundo dolor, también siente frustración por la decisión que tomó su hijo de viajar pese a que atravesaba problemas de salud.

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"Sí tengo enojo con él por la irresponsabilidad de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo, claro que sí estoy enojado con él. Fue lo que le dije el día que lo vi en la morgue, le dije que por qué hizo eso, que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó."

El músico explicó que incluso ha pensado muchas veces que pudo haber hecho algo más para evitar el viaje.

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Según contó, uno de los remordimientos que hoy lo acompañan es no haber ido al aeropuerto para convencer a Mauro de quedarse en casa hasta recuperarse completamente.

Se dio a conocer el emotivo último mensaje de audio que envió el hijo de Aylín Mujica a la actriz Foto: imagen de @maribelguardia

Otro de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando habló sobre la ceremonia de despedida que Aylín Mujica realizará en Miami una vez lleguen las cenizas de su hijo.

Aunque respeta la decisión de la actriz, aseguró que no tiene fuerzas para vivir nuevamente ese momento.

"Yo no quiero participar ya en nada de eso, no creo ir (…) duele mucho y tengo que entender que tuve un hijo maravilloso."

También recordó que Mauro, en conversaciones con su familia, había manifestado que si algún día fallecía joven quería que sus cenizas fueran llevadas al mar.

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La causa que, según su padre, influyó en su fallecimiento

Uno de los apartes que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Osamu Menéndez habló sobre lo que, desde su perspectiva, pudo haber influido en el deterioro de la salud de su hijo.

Aunque las autoridades médicas informaron que Mauro enfrentó una neumonía que terminó complicándose, el músico compartió una opinión personal sobre un hábito que, según él, pudo afectar su organismo.

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"Tuve un hijo maravilloso que era un genio en lo que hacía… Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vaper. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él."

Sus palabras corresponden a su percepción personal y no constituyen una conclusión médica sobre la causa del fallecimiento.