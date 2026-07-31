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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Paola Jara dejó ver el rostro de su pequeña hija Emilia: "Tiene unas pestañas hermosas"

Paola Jara dejó ver el rostro de su pequeña hija Emilia: "Tiene unas pestañas hermosas"

Paola Jara compartió un video de su hija Emilia y, sin darse cuenta, dejó ver parte de su rostro. El detalle de la bebé generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

Paola Jara mostró sin querer el rostro de su hija Emilia
Paola Jara mostró sin querer el rostro de su hija Emilia
/Foto: Facebook Paola Jara
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Paola Jara volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir un video en sus redes sociales en el que, sin proponérselo, dejó ver parte del rostro de su hija Emilia.

Aunque el clip tenía como objetivo mostrar uno de los momentos más tiernos de la pequeña, un detalle terminó robándose todas las miradas de sus seguidores.

Puedes leer: Paola Jara desvela el motivo por el que cambió su nombre; ¿cuál era el original?

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La cantante de música popular publicó una historia de Instagram en la que aparece la bebé disfrutando de un pequeño piano de juguete, dejando en evidencia que la música ya hace parte de su entorno familiar.

No es un dato menor, teniendo en cuenta que tanto Paola Jara como Jessi Uribe han construido su carrera sobre los escenarios.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, durante unos segundos, Emilia giró su rostro de perfil y permitió ver algunos de sus rasgos, algo que hasta ahora sus padres habían procurado mantener en privado.

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Puedes leer: ¿Jessi Uribe y Paola Jara terminaron? El cantante rompe el silencio con contundente reacción

El video en el que Paola Jara dejó ver a Emilia

Desde el nacimiento de Emilia, Paola Jara y Jessi Uribe han sido muy cuidadosos con las imágenes que comparten de su hija. Aunque frecuentemente muestran algunos momentos familiares, normalmente evitan que el rostro de la menor quede completamente expuesto.

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En esta oportunidad ocurrió algo diferente.

Mientras grababa a la bebé jugando en su habitación, Emilia volteó la cabeza por un instante y dejó ver parte de su perfil. Ese breve movimiento fue suficiente para que muchos seguidores comenzaran a comentar el parecido de la niña con sus padres.

Uno de los aspectos que más destacó el público fueron sus largas pestañas y su nariz respingada, características que rápidamente comenzaron a mencionarse en diferentes publicaciones y comentarios.

Las reacciones no se hicieron esperar

Como suele ocurrir con las publicaciones relacionadas con la familia de Paola Jara y Jessi Uribe, el video despertó cientos de comentarios.

Muchos usuarios destacaron la ternura de Emilia mientras jugaba con el pequeño piano, mientras otros centraron su atención en los rasgos físicos que pudieron observar durante esos segundos.

Entre los mensajes que comenzaron a aparecer en redes sociales se leen comentarios como:

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"Qué hermosa se ve Emilia", "Tiene unas pestañas preciosas", "Se parece mucho a sus papás".

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