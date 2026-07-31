Encuentran a hermanitos abrazados; los habían dejado abandonados en una zona boscosa

Un patrullaje de rutina terminó convirtiéndose en una escena que conmovió a los uniformados de la Policía en el municipio de Montenegro, Quindío.

Lo que parecía ser un recorrido habitual por una zona rural tomó un rumbo completamente inesperado cuando los agentes escucharon el llanto insistente de un bebé que provenía de un área cubierta por árboles y vegetación.

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Minutos después llegaron hasta un punto donde hallaron a dos pequeños completamente solos, una imagen que marcó a quienes participaron en el operativo.

La protagonista del momento fue una niña que, pese a su corta edad, permanecía abrazando con fuerza a su hermanito, un bebé de pocos meses de nacido, intentando protegerlo mientras ambos permanecían expuestos a la intemperie.

Los uniformados tomaron a los niños, verificaron que reaccionaran adecuadamente y los trasladaron rápidamente hasta un centro asistencial para que recibieran atención médica.

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En el hospital, los profesionales de la salud realizaron una valoración completa para conocer el estado físico de ambos menores y descartar cualquier afectación derivada del tiempo que permanecieron en ese sitio.

Las autoridades activaron los protocolos de protección

Una vez finalizó la atención inicial, los dos hermanos quedaron bajo la protección de las autoridades competentes, que activaron el proceso de restablecimiento de derechos previsto para este tipo de casos.

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El objetivo de estas medidas es garantizar el bienestar de los menores mientras avanza la investigación y se determina qué ocurrió antes de que fueran encontrados en la zona rural de Montenegro.

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Paralelamente, las autoridades iniciaron las respectivas indagaciones para establecer cómo los niños llegaron hasta ese lugar y quién o quiénes serían los responsables de haberlos dejado allí.

Los investigadores recopilan información, revisan diferentes elementos y adelantan entrevistas que permitan reconstruir las horas previas al hallazgo.

Por ahora no se han entregado detalles sobre la identidad de los menores ni sobre las circunstancias que rodearon este caso, debido a que las diligencias continúan en desarrollo.