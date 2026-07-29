Estos son los mensajes que escribió en papelitos niña de 7 años encerrada en casa en Bogotá

La Policía de Bogotá registró el rescate de una niña de apenas 7 años quien fue encontrada sola y encerrada dentro de una vivienda en el sector de Puente Aranda; al parecer, sus padres la habrían dejado encerrada y en un aparente estado de abandono.

Según los primeros reportes, la menor de edad llevaría varias horas sola dentro de la vivienda ubicada en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, hasta que logró alertar a la comunidad y pedir ayuda.

La menor logró alertar sobre su situación a través de unos mensajes escritos en hojas de cuaderno que entregó por una ventana a personas que transitaban por el sector.



Escritos de niña encerrada

Los mensajes manuscritos que escribió la niña de 7 años para pedir auxilio mientras se encontraba encerrada Foto: Pantallazo tomada de redes sociales

Las personas que recibieron los papelitos alertaron a las autoridades sobre la menor y sus mensajes por lo que hasta el lugar llegó una patrulla de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto a personal de Infancia y Adolescencia que corroboró que la niña estaba sola y encerrada.

El caso fue registrado por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol que en diálogo con el coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales conoció mayores detalles del hecho.

Estas son las historias del ojo de la noche en #Bogotá:



-Bloqueo de comerciantes paralizó la movilidad en la Autosur en Bogotá

-Policía rescató a una niña de tres años abandonada en su casa

-Autoridades recuperaron 495 computadores robados



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Según el uniformado, la menor se valió de comunicación escrita para informar a los policías, a través de una ventana, que estaba menor entregó varios mensajes a los uniformados a través de una ventana.

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"La Policía Nacional logró rescatar a una niña de 7 años que al parecer permanecía sola al interior de una vivienda en el barrio Galán. A través de la ventana, la menor entregó a los policías varios escritos que pedía su ayuda", explicó el oficial.

Según informó la Policía, la oportuna intervención de la patrulla permitió rescatar a la niña a través de la terraza y garantizar la protección de la infante.

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Posteriormente fue trasladada y puesta a disposición de la autoridad administrativa competente, entidad que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos y definirá las medidas de protección correspondientes.

Hasta el momento no se ha conocido oficialmente cuánto tiempo habría permanecido sola la menor ni han revelado la identidad de los adultos responsables de su cuidado.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las entidades competentes, que adelantan las actuaciones necesarias para establecer las circunstancias en las que se habría presentado el presunto abandono y determinar las medidas que garanticen la protección integral de la niña.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía reporte de inmediato cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, como ocurrió en este caso, donde la rápida reacción de los vecinos y de la Policía permitió poner a salvo a la menor.