Joven que denunció discriminación en CC Andino muestra video por el que querían sacarlo

El joven Rodrigo Bastidas denunció discriminación en el Centro Comercial Andino tras ser abordado por el personal de seguridad privada del establecimiento mientras se encontraba con su pareja.

Ante las dudas de algunos usuarios en redes sociales, el afectado decidió mostrar el video por el que querían sacarlo, desatando una ola de indignación y rechazo colectivo en el país.

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¿Qué muestra el video de la polémica?

Los hechos ocurrieron en la plazoleta de comidas del exclusivo centro comercial del norte de Bogotá.

Según explicó Bastidas, él y su pareja se encontraban grabando un clip corto para la plataforma TikTok. Para demostrar que no estaban cometiendo actos obscenos, el joven publicó la grabación original en donde se observa a la pareja dándose un beso de forma tranquila y afectuosa.

Sin embargo, un segundo video grabado por un testigo capturó el momento exacto del reclamo.

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En las imágenes se escucha claramente al guarda de seguridad advertirles que debían retirarse si continuaban demostrando su afecto en público.

La justificación del funcionario generó un rechazo inmediato de los testigos, quienes intervinieron para defender el derecho a la libre expresión y la diversidad de la pareja.

Polémica por discriminación a pareja gay en Centro Comercial Andino Foto: Tomada de redes sociales

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La respuesta oficial del Centro Comercial Andino

La presión en las plataformas digitales obligó a la administración del Centro Comercial Andino a emitir un comunicado oficial admitiendo las fallas en sus protocolos.

La gerencia del lugar reconoció el error del equipo de seguridad y aclaró que la pareja de jóvenes no estaba incurriendo en ninguna conducta inapropiada que ameritara su expulsión o llamado de atención.

Asimismo, la empresa privada informó que se puso en contacto directo con los afectados para ofrecer disculpas públicas por el acto de discriminación.

Como medida correctiva, el establecimiento comercial anunció una auditoría interna y el inicio de capacitaciones en inclusión y derechos humanos para todo el personal de vigilancia y atención al cliente.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá activó la ruta de atención a través de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Integración Social, ofreciendo acompañamiento jurídico y psicosocial a los denunciantes.

Las autoridades recordaron que los centros comerciales son espacios privados de acceso público, por lo que está prohibido restringir las muestras de afecto de parejas del mismo sexo.

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Como respuesta comunitaria, colectivos LGBTIQ+ y activistas de derechos humanos han convocado a una "besatón" pacífica en el Centro Comercial Andino para este miércoles 22 de julio a las 6:30 p. m.

La manifestación busca sentar un precedente histórico, recordando que este mismo centro comercial ya había sido escenario de una sanción millonaria en el año 2019 por un caso similar de homofobia.

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