¿Dónde está el bebé? Revelan qué pasó con Camila Potosí, embarazada hallada sin vida

Camila Potosí, una joven con ocho meses de embarazo, había desaparecido en Cali. Fue encontrada sin vida y las autoridades investigan qué ocurrió. Camila Potosí, una joven de Cali que tenía ocho meses de embarazo, fue hallada sin vida luego de permanecer varios días desaparecida.

Su caso ha generado conmoción y mantiene la atención de las autoridades, que avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió después de que fuera vista por última vez.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio.



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Desde ese momento, sus familiares y allegados permanecieron a la espera de información que permitiera conocer su paradero, pero la búsqueda terminó con una noticia que causó profundo impacto.

De acuerdo con la información conocida, Camila Potosí fue encontrada sin vida en el corregimiento de La Buitrera, en Cali.

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Ahora, las autoridades trabajan para reconstruir sus últimos momentos y determinar quién estuvo involucrado en lo ocurrido. Uno de los elementos que podría resultar clave para esclarecer el caso son las cámaras de seguridad que registraron a Camila poco antes de que desapareciera.

El video que podría ser clave para esclarecer qué pasó con Camila Potosí

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Camila en compañía de una mujer que, aparentemente, se habría presentado como su amiga.

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Según la información suministrada, esta persona llegó hasta donde se encontraba la joven en una motocicleta y posteriormente ambas se marcharon.

Desde ese momento, la familia de Camila no volvió a tener noticias de ella. El registro audiovisual está siendo analizado por las autoridades, que buscan establecer la identidad de la mujer que aparece junto a la joven y reconstruir el recorrido que realizaron después de abandonar el lugar. Este último video de Camila Potosí se ha convertido en una de las principales piezas para avanzar en la investigación, pues podría aportar información sobre los últimos momentos en los que Camila fue vista con vida.

Entre las líneas de investigación que manejan las autoridades se encuentra la posibilidad de que Camila hubiera sido engañada con la promesa de recibir regalos para el bebé que esperaba.

La joven tenía ocho meses de embarazo y, según la información conocida, esta habría sido la razón utilizada para convencerla de salir en compañía de la mujer que posteriormente aparece registrada en las cámaras de seguridad. Sin embargo, esta versión hace parte de las hipótesis que están siendo analizadas y no ha sido confirmada como el motivo de lo ocurrido.

Una mujer en motocicleta habría recogido a Camila Potosí, joven con ocho meses de embarazo, en las últimas imágenes conocidas antes de que fuera hallada muerta. /Foto: redes sociales

¿Qué pasó con el bebé de Camila Potosí?

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición, a la orilla del río, en el sector conocido como Vagón, kilómetro 3 de la vía a La Buitrera.

Además, presentaba signos de tortura y múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. Las primeras indagaciones indican que, al parecer, el cuerpo habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar.

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Las autoridades confirmaron además qué pasó con el feto: el cuerpo del bebé de ocho meses no fue extraído del vientre de su madre, descartando así las hipótesis que habían surgido sobre una posible extracción del feto tras la desaparición de la joven.

La investigación señala que María Camila fue vista por última vez en el sector de Polvorines, al sur de Cali, donde presuntamente se movilizaba en una motocicleta junto a una supuesta amiga. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero y reportaron su desaparición.

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