Rafael Santos habla de la foto de Diomedes Díaz durante el caso Doris Adriana Niño

El cantante vallenato Rafael Santos Díaz, hijo de Diomedes Díaz, compartió detalles sobre una de las fotografías más recordadas de su padre durante una entrevista en El Klub de La Kalle.

La imagen, en la que el "Cacique de La Junta" aparece con una barba prominente y un aspecto diferente al habitual, corresponde al periodo en el que permaneció oculto mientras enfrentaba el proceso judicial por el caso de Doris Adriana Niño.

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Durante la conversación, Rafael Santos explicó el contexto en el que fue tomada la fotografía, luego de que fuera proyectada en la cabina del programa.



"Eso fue cuando a él le tocó huir... del proceso que tenía... de Doris, claro", recordó el cantante”. Según explicó, el aspecto físico de Diomedes Díaz no respondía a una decisión estética, sino a las condiciones en las que vivía mientras permanecía escondido durante un tiempo.

"Mi papá se fue para el monte guajiro y allá no hay prestobarba, no hay cepillo de dientes; era como si uno estuviera secuestrado, casi literalmente. No había desodorante", comentó.

¿Qué más dijo Rafael Santos sobre la fotografía con Diomedes Díaz?

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Rafael Santos también recordó que, además de afrontar el proceso judicial, su padre atravesaba un delicado estado de salud tras haber sido diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.

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"Él se estaba recuperando físicamente porque le dio Guillain-Barré... duró ocho años postrado en una cama... y esos mismos ocho o diez años duró el proceso", afirmó.

De acuerdo con su relato, permanecer oculto hizo parte de una estrategia para que su equipo de abogados pudiera avanzar en la defensa mientras evitaban que el cantante fuera trasladado a prisión, debido a su condición médica.

"Mi papá hizo eso para que los abogados pudieran trabajar tranquilos, porque sabiendo que Diomedes estaba ahí querían llevárselo para La Modelo", explicó.

Finalmente, Rafael Santos recordó el momento en que su padre decidió presentarse ante las autoridades. "Cuando volvió a aparecer mi papá, que lo fuimos a rescatar, como quien dice, ya se entregó a las autoridades", relató.

El cantante también explicó que la fotografía en la que aparece junto a Diomedes Díaz fue tomada precisamente el día en que el artista decidió ponerse a disposición de la justicia. Según contó, él y otros integrantes de la familia lo acompañaron durante ese momento.