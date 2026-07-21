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Murió Héctor Ochoa, autor de 'El camino de la vida'; himno que une a las familias

Te contamos quién fue este icónico compositor antioqueño y por qué su obra es considerada un pilar fundamental del patrimonio cultural y musical de Colombia.

Murió, Héctor Ochoa, autor de 'El camino de la vida'; himno que une a las familias
Fallece Héctor Ochoa, autor de la Canción Colombiana del Siglo XX
Foto: Esneyder Gutiérrez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

La música colombiana está de luto. Este martes, 21 de julio de 2026, se confirmó el fallecimiento de Héctor Ochoa, un hombre cuya sensibilidad y talento transformaron la identidad sonora de toda una nación.

Si alguna vez has escuchado los acordes de una guitarra acompañando letras que hablan del paso del tiempo y el amor por la familia, seguramente has estado ante el legado de este maestro antioqueño, quien dejó una huella en el repertorio nacional.
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Miles de fanáticos en redes sociales lamentan hoy su adiós, recordando que sus creaciones no eran simples canciones, sino retratos del sentir popular que trascendieron las fronteras regionales para consolidarse como patrimonio cultural de Colombia.

¿Quién fue Héctor Ochoa y cuál es su importancia en la música colombiana?

Héctor Ochoa fue un compositor nacido en Antioquia que dedicó su trayectoria a exaltar los valores y el amor por su tierra.

A diferencia de otros artistas, Ochoa logró algo muy difícil: que su música fuera adoptada por millones como un símbolo propio.

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Su estilo se caracterizó por letras inspiradas en la cotidianidad, la patria y la región, logrando que varias generaciones se sintieran identificadas con cada verso.

A lo largo de su carrera, se destacó por ser un creador prolífico, pero fue su capacidad para capturar la esencia del "ser colombiano" lo que lo llevó a la cima de la cultura nacional.

Su obra es hoy considerada una pieza infaltable en reuniones familiares y celebraciones, donde sus melodías continúan acompañando a las personas con mensajes de esperanza y amor por la tierra.

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¿Qué reconocimientos recibió la canción 'El camino de la vida'?

Sin duda, la obra cumbre de Héctor Ochoa es 'El camino de la vida'. Esta pieza no solo es recordada por su belleza melódica, sino por los hitos históricos que alcanzó dentro de la industria y la academia:

  • Canción del Siglo XX: En el año 1999, la academia musical de Colombia la declaró oficialmente como la Canción Colombiana del Siglo XX.
  • Éxito comercial: La obra logró vender millones de copias, un hito impresionante para la música andina y tradicional del país.
  • Favorita del público: Ha sido elegida por los propios colombianos como la canción más hermosa de Colombia, consolidándose como un himno que trasciende el tiempo.

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La noticia de su deceso generó una ola de condolencias de figuras públicas y políticos. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta de X destacó cómo las letras y la guitarra de Ochoa contribuyeron a "infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones".

El exmandatario envió su solidaridad a la familia del maestro, asegurando que su recuerdo permanecerá siempre vigente a través de su obra maestra.

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