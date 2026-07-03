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Luto en Mundial 2026: Muere reconocido futbolista en pleno torneo; iba a ser papá

El arquero de 32 años se preparaba para convertirse en padre junto a su esposa cuando la federación de su país confirmó su fallecimiento.

Murió Saleem Khader Al-Ashqar: el arquero palestino tenía 32 años y esperaba un bebé
Luto en Mundial 2026: Muere reconocido futbolista en pleno torneo; iba a ser papá
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

El mundo del deporte está de luto tras confirmarse la muerte de Saleem Khader Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que militaba en el club Khadamat Khan Younis.

El guardameta falleció a comienzos de esta semana durante un incidente armado en la localidad de Al-Qarara, al sur de la Franja de Gaza. De acuerdo con la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), el futbolista murió a causa de disparos atribuidos al ejército israelí.

Puedes leer: Falleció hijo de reconocido futbolista de selección del Mundial 2026; ¿lo alcanzará a despedir?

Las circunstancias que rodean el hecho reflejan la compleja situación humanitaria que atraviesa la región. Según testimonios recogidos por medios locales, Al-Ashqar se encontraba realizando labores para sostener económicamente a su familia.

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Un testigo aseguró que el arquero regresaba de su jornada laboral y se detuvo a rellenar un cilindro de gas cuando tanques israelíes avanzaron desde el noreste de Hamad City. En ese momento, según ese relato, militares israelíes abrieron fuego contra un grupo de civiles desarmados e impactaron al guardameta en el pecho, causándole la muerte en el lugar.

La noticia generó una profunda conmoción, pues Saleem Khader Al-Ashqar llevaba apenas cinco meses de casado y esperaba el nacimiento de su primer hijo junto a su esposa.

Falleció Saleem Khader Al-Ashqar, el arquero palestino que esperaba a su primer hijo
Falleció Saleem Khader Al-Ashqar, el arquero palestino que esperaba a su primer hijo
Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Qué más se conoció del fallecimiento de Saleem Khader Al-Ashqar?

El Club Deportivo Palestino de Chile, institución con una estrecha relación histórica con la comunidad palestina, lamentó el fallecimiento del futbolista mediante un comunicado oficial.

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En su pronunciamiento, el club expresó sus condolencias a la familia del arquero y pidió "justicia y paz para todo un pueblo".

La muerte de Al-Ashqar se suma a la creciente cifra de víctimas vinculadas al deporte desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. Según datos difundidos por la Asociación Palestina de Fútbol y organizaciones de derechos humanos, al menos 1.009 personas relacionadas con el ámbito deportivo han perdido la vida durante ese periodo.

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En el caso específico del fútbol, las mismas fuentes señalan que 567 futbolistas palestinos han fallecido en el contexto del conflicto entre los países en cuestión.

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El caso de Al-Ashqar ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto que tiene estas situaciones complejas que tiene sobre la población civil y la comunidad deportiva, mientras el calendario internacional del fútbol continúa con los partidos del Mundial 2026.

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