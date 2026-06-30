Falleció hijo de reconocido futbolista de selección del Mundial 2026; ¿lo alcanzará a despedir?

El Mundial de la FIFA 2026 dejó uno de los momentos más emotivos fuera de los terrenos de juego. Cody Gakpo, delantero de la selección de los Países Bajos y del Liverpool, afrontó un profundo dolor tras confirmar la muerte de su hijo antes del partido frente a Marruecos.

La noticia se conoció el domingo 28 de junio de 2026, cuando Gakpo compartió un mensaje en sus redes sociales junto a su esposa, Noa van der Bij. En la publicación, la pareja reveló que había perdido a su bebé durante el embarazo, una noticia que conmovió a aficionados y figuras del fútbol.

Puedes leer: Ahora va por Colombia: famoso brujo ghanés vuelve a generar polémica antes del Mundial



En su mensaje, el atacante de 27 años calificó el momento como "increíblemente difícil" para su familia y pidió respeto por su privacidad. A pesar de la tragedia, decidió permanecer con la selección neerlandesa para disputar el compromiso frente a Marruecos por los diciseisavos de final del Mundial.



¿Cuál fue el homenaje de Cody Gakpo a su hijo?

El lunes 29 de junio, Gakpo fue titular en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial. En el minuto 71 abrió el marcador para los Países Bajos y, tras celebrar el gol, rompió en llanto mientras era abrazado por sus compañeros, una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Diversos medios deportivos destacaron la emotividad del momento y señalaron que el tanto se convirtió en uno de los más conmovedores del torneo por el difícil momento personal que atravesaba el delantero. Al punto que en ese momento del encuentro esta anotación fue denominada como una lección de resilencia, en especial por todo lo ocurrido con el jugador de Países Bajos.

Publicidad

Puedes leer: Novia de James Rodríguez llamó la atención antes del partido de Colombia contra Portugal

Sin embargo, el desenlace del encuentro fue adverso para la "Naranja Mecánica". Marruecos empató el marcador gracias a Issa Diop en el minuto 90+1, lo que llevó el partido a la prórroga.

Publicidad

Gakpo fue sustituido en el minuto 113 y, posteriormente, la selección neerlandesa quedó eliminada al caer 3-2 en la tanda de penaltis.

Mensaje de la esposa de Cody Gakpo Foto: imagen tomada de redes sociales

Tras el pitazo final, varios jugadores de Marruecos se acercaron a consolar al delantero neerlandés y le expresaron sus condolencias y apoyo, en un gesto de respeto que también fue ampliamente destacado por la prensa internacional.

Mira también: JAPÓN VS BRASIL: Las MEJORES JUGADAS del partido que casi deja fuera a la Canarinha en el Mundial