Ahora va por Colombia: famoso brujo ghanés vuelve a generar polémica antes del Mundial

A pocos días del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un personaje que suele generar conversación fuera de las canchas volvió a aparecer en la escena.

Se trata de Nana Kwaku Bonsam, un conocido curandero tradicional de Ghana que asegura tener poderes espirituales para influir en el desarrollo de los encuentros de fútbol.

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En esta oportunidad, el llamado "brujo más poderoso de Ghana" aseguró que centrará sus prácticas en el compromiso que disputarán las Estrellas Negras frente a la Selección Colombia, un duelo que definirá cuál de los dos equipos seguirá con vida en el torneo.

Nana Kwaku Bonsam vuelve a mencionar a Colombia

El nombre de Nana Kwaku Bonsam no es nuevo para quienes siguen el fútbol internacional. Desde hace varios años ha llamado la atención por asegurar que realiza rituales con el propósito de favorecer a la selección de su país en competencias importantes.

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Su fama creció durante el Mundial de Brasil 2014, cuando afirmó públicamente que había realizado prácticas para afectar el rendimiento de Cristiano Ronaldo antes del enfrentamiento entre Ghana y Portugal.

Más recientemente volvió a ser noticia al asegurar que estaba trabajando espiritualmente contra el delantero inglés Harry Kane antes del compromiso entre Inglaterra y Ghana en la actual Copa Mundial.

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Ahora, el foco de sus declaraciones cambió de rival y apunta directamente a Colombia.

Según afirmó, llevará a cabo nuevas prácticas con el objetivo de favorecer a la selección africana en el compromiso que se disputará por un lugar en los octavos de final.

IMÁGENES del primer entrenamiento de La Selección Colombia; se logra ver a James Foto: fcf.com.co

Las palabras del curandero rápidamente empezaron a circular en redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron de diferentes maneras.

Mientras algunos consideran que hace parte de las tradiciones y creencias presentes en algunos sectores de Ghana, otros tomaron sus declaraciones con humor y aseguraron que el resultado dependerá únicamente de lo que ocurra dentro del terreno de juego.

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No es la primera vez que Bonsam protagoniza este tipo de situaciones antes de un partido importante, por lo que cada nueva aparición suele despertar comentarios entre seguidores del fútbol de distintos países.

Colombia prepara un partido decisivo

Mientras tanto, la Selección Colombia continúa concentrada exclusivamente en su preparación para uno de los compromisos más importantes del campeonato.

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El equipo nacional buscará superar a Ghana para conseguir el cupo a los octavos de final y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.