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Llave de dieciseisavos del Mundial 2026: partidos, fechas y horarios oficiales

Consulta el calendario oficial de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Fechas, horarios, sedes y el cuadro completo de eliminación directa.

Calendario de los 16avos de final del Mundial 2026
Calendario de los 16avos de final del Mundial 2026
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin y entramos en el terreno más emocionante del torneo: la fase de eliminación directa, que por primera vez en la historia estrena la ronda de 16avos de final (o dieciseisavos) debido a la expansión a 48 selecciones clasificadas.

Treinta y dos equipos nacionales pelean cara a cara en partidos únicos para alcanzar los ansiados octavos de final.

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A continuación, te presentamos el cuadro completo de partidos, las sedes oficiales y los horarios (en hora local de Bogotá/CDMX/Miami) para que no te pierdas ningún minuto de este histórico torneo internacional.

Cuadro de partidos de los 16avos de final: Fechas y horarios

Los enfrentamientos comenzaron el domingo 28 de junio y se extienden a lo largo de seis jornadas intensas a puro fútbol con programaciones múltiples diarias.

Domingo 28 de junio

  • Canadá 1-0 Sudáfrica | Estadio de Los Ángeles (Canadá clasificado).

Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón | 12:00 p.m. Bogotá/CDMX | 1:00 p.m. Miami | Estadio de Houston.
  • Alemania vs. Paraguay | 3:30 p.m. Bogotá/CDMX | 4:30 p.m. Miami | Estadio de Boston.
  • Países Bajos vs. Marruecos | 8:00 p.m. Bogotá/CDMX | 9:00 p.m. Miami | Estadio de Monterrey.

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega | 12:00 m. Bogotá/CDMX | 1:00 p.m. Miami | Estadio de Dallas.
  • Francia vs. Suecia | 4:00 p.m. Bogotá/CDMX | 5:00 p.m. Miami | Estadio de Nueva York / Nueva Jersey.
  • México vs. Ecuador | 8:00 p.m. Bogotá/CDMX | 9:00 p.m. Miami | Estadio Azteca (Ciudad de México).
Calendario de los 16avos de final del Mundial 2026
Calendario de los 16avos de final del Mundial 2026

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Miércoles 1 de julio a Viernes 3 de julio (Resumen de partidos)

La acción continúa con cruces destacados entre los que resaltan Inglaterra vs. RD Congo, Bélgica vs. Senegal, y Estados Unidos contra Bosnia.

En los días siguientes, selecciones potentes como España, Portugal, Argentina y Colombia definirán su pase contra Austria, Croacia, Cabo Verde y Ghana, respectivamente, en diversas sedes de Estados Unidos, Canadá y México.

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¿Cómo funciona el formato de eliminación directa de la FIFA?

Esta ronda estrena el formato de partido único, donde el ganador avanza directamente. Si el marcador está igualado tras los 90 minutos, se juegan tiempos extras y, de ser necesario, se define por tanda de penales.

El camino hacia la gran final del 19 de julio está definido

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