Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ revela inédita situación con su ex: “Soy una cobarde”

Gloria Gómez, una de las figuras más reconocidas en la televisión colombiana, recordada por ser el alma de la Hacienda Elizondo, se sinceró recientemente en un podcast; la actriz contó los detalles de

su sorpresivo cambio de vida a los 72 años.

Puedes leer: ¿La recuerdas así? Sofía Vergara compartió recuerdos que paralizaron las redes sociales

En el espacio denominado Las menopáusicas, la artista bogotana dio detalles de cómo retomó su relación con el padre de su hija. El vínculo se restableció plenamente después de haber pasado más de dos décadas divorciados, tiempo en el cual construyeron caminos diferentes.



Antes de la ruptura inicial, la pareja compartió 16 años de matrimonio que terminaron por una etapa de profunda frialdad. Al parecer ella sentía que su presencia ya no era valorada: "Un momento de frialdad, en el que me sentía como la mesa del comedor... Yo decía: '¿Qué pasa?'. Decidimos que chao".



Durante los 22 años de separación, su excompañero vivió en países como Cuba y México, donde se casó nuevamente. Sin embargo, aquel matrimonio también fracasó. Un día, él la llamó para avisarle que regresaría a Colombia pues su situación personal se puso complicada.

¿Por qué la actriz Gloria Gómez decidió volver con su ex?

La respuesta de la artista fue contundente: "Soy una cobarde para el dolor y por eso no quise tener otra vez ninguna relación". Al recordar su divorcio original, confesó que lloró demasiado a escondidas en el parqueadero para evitar que su madre o su hija Camila la vieran totalmente derrumbada.

Puedes leer: El extraño ritual que hizo Lina Tejeiro durante su viaje a México, ¿soltera otra vez?

Publicidad

Ella prefiere la paz de la compañía actual antes que enfrentar nuevamente la amargura de la soledad o el rencor. Debido a que siempre mantuvieron una relación de amistad, lo que facilitó que las puertas de su hogar se abrieran nuevamente sin mayores prejuicios.

La hija de ambos, quien también destaca como actriz y libretista, manifestó su total alegría por este reencuentro familiar. Para la joven, saber que sus padres se cuidan y que no están solos en esta etapa de madurez representa un gran alivio que tú puedes compartir.

Publicidad

Actualmente, los dos se definen como fieles compañeros de vida que se consienten y están pendientes del otro. Dejaron atrás las sombras del pasado para enfocarse en un presente lleno de tranquilidad, ayuda recíproca y un cariño que que nunca se extinguió.

¿Cómo es la vida de la pareja en su finca de Guasca?

La pareja decidió alejarse del ruido de la capital para radicarse en una zona rural de Cundinamarca hace dos años. Allí disfrutan de un ambiente natural que los protege de la industrialización que la actriz percibió en municipios como Sopó o Tocancipá.

Puedes leer: Andrea Valdiri arremete contra seguidor que atacó a su hija; lo siguió hasta su casa

En este entorno campestre, el esposo lidera un proyecto productivo muy particular enfocado en la crianza de gallinas felices. El objetivo es ofrecer a estas aves un espacio digno y saludable para que produzcan huevos, una labor admirable.

La trayectoria de esta gran artista abarca clásicos inolvidables como Don Chinche y El último matrimonio feliz. A pesar de estar alejada de los sets de grabación, su legado sigue vigente en la memoria de un público que celebra verla plena y acompañada.

Publicidad

Ella enfatizó que la hospitalidad brindada no fue solo un acto de bondad, sino una decisión pensada en el bienestar mutuo. Gloria Gómez aclaró que la casa también pertenece a su hija, reforzando la idea de que la familia siempre fue la prioridad en este reencuentro.