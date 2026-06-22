¿La recuerdas así? Sofía Vergara compartió recuerdos que paralizaron las redes sociales

Sofía Vergara sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir una serie de recuerdos personales que los llevaron de vuelta a los inicios de su carrera. Ella suele mostrar contenidos relacionados con sus proyectos y su estilo de vida actual, esta vez fueron las imágenes del pasado las que captaron toda la atención y despertaron una ola de reacciones entre su comunidad digital.

Puedes leer: VIDEO: Karol G y Sofía Vergara 'perreando' en celebración de cumpleaños de la 'Bichota'

Su actividad más reciente en Instagram no solo se limitó a imágenes. Sofía fue un paso más allá al compartir un video antiguo que recopila varias de sus sesiones fotográficas más memorables.



Este material audiovisual captura la esencia de la actriz en entornos naturales, demostrando por qué su imagen es una de las más potentes en la industria del entretenimiento durante décadas.



¿Cuál fue el video que publicó Sofía Vergara?

El video que encendió las redes sociales es una recopilación detallada de diversas sesiones de fotos realizadas en exteriores. En las imágenes, puedes ver a Sofía posando con total naturalidad entre plantas o directamente en el mar.

Puedes leer: ¿Karina García está embarazada? Estas son las pistas que lo confirmarían

Lo que más llamó la atención de sus fans fue su belleza; sin embargo, también lo hizo la variedad de estilos que luce, destacando un traje de baño en tono café y otro de color blanco, este último utilizado específicamente en las tomas realizadas dentro del agua.

Un detalle interesante de este video es que permite ver el detrás de cámaras, ya que Sofía Vergara aparece acompañada por el equipo de profesionales que la organizaba en cada sesión. Aunque la publicación no indica una fecha exacta ni el propósito original de aquellas fotos, el impacto fue masivo:

Publicidad

El video cuenta ya con más de 95,5 mil "me gusta" y varios comentarios; en algunos la catalogan como "la mejor exportación de Colombia".

¿Cómo era el estilo de Sofia Vergara en el pasado?

Publicidad

Además del video, Sofía rescató una fotografía específica tomada en las playas de Miami que define a la perfección su estilo personal. En esta imagen de archivo, la actriz luce un bikini azul claro con un diseño minimalista.

Puedes leer: Ella es Tini, la mujer que relacionan con el supuesto triángulo entre Greeicy y Mike Bahía

Para complementar su atuendo playero, Sofía Vergara optó por accesorios delicados, demostrando su atención al detalle. Llevaba un collar con un pequeño colgante que añadía un toque de sofisticación sin sobrecargar el conjunto. El escenario de Miami, con su arena clara y el océano fundiéndose con el tono de su bikini, creó una atmósfera de "escapismo veraniego" que encantó a sus seguidores.

Lo más destacado de estas publicaciones, más allá de la ropa, es la actitud de la actriz. En sus fotos y videos, posa con una postura erguida y relajada, mostrando una seguridad ante la cámara que cultivo durante años. Esta combinación de naturalidad y preparación profesional es, según los expertos, la clave del éxito de cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Debajo de estas publicaciones, puedes leer a fans llamándola "reina de la belleza" o simplemente "impresionante", acompañando sus mensajes con emojis de corazones y llamas.