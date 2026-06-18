Ella es Tini, la mujer que relacionan con el supuesto triángulo entre Greeicy y Mike Bahía

Las redes sociales se encendieron por completo tras la viralización de un video donde la cantante colombiana Greeicy afirmaba, entre lágrimas, el fin de su relación con Mike Bahía.

Para sorpresa de millones de fanáticos, la intérprete de "Mantis" no solo habló de una ruptura, sino que confesó sentir una fuerte atracción por otra mujer.

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Al ser cuestionada sobre la identidad de esta persona, pronunció un nombre que dejó en shock a la industria: Tini.

Esto desató de inmediato una ola de rumores sobre un supuesto triángulo amoroso. Pero, ¿quién es realmente la artista argentina involucrada en esta polémica?

¿Quién es Tini Stoessel?

Martina Stoessel, conocida internacionalmente como Tini, es una de las cantantes y actrices más importantes de América Latina.

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Nacida en Buenos Aires, Argentina, saltó a la fama mundial en 2012 gracias a su papel protagónico en la exitosa serie juvenil de Disney, Violetta.

Tras el fenómeno televisivo, la artista logró una transición impecable hacia la música pop y el género urbano, consolidándose con éxitos globales como "Miénteme", "La Original" y su aclamada gira internacional Futtura World Tour.

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En el plano sentimental, Tini mantiene una relación de alto perfil con el futbolista argentino Rodrigo De Paul, con quien de hecho se encuentra comprometida de cara a su próxima boda, desmarcándose por completo de cualquier crisis ajena.

¿Quién es Tini? /Foto: AFP

La verdad detrás del triángulo amoroso con Greeicy y Mike Bahía

A pesar del enorme revuelo digital y las teorías que inundaron plataformas como TikTok, todo se trató de una broma actuada.

La impactante declaración de Greeicy ocurrió durante su participación en el videopódcast español Kapra Diner. En este espacio existe una sección llamada Faketok, diseñada específicamente para crear noticias falsas muy convincentes y medir la reacción de la audiencia.

Greeicy, haciendo uso de sus grandes dotes actorales, armó un libreto dramático en el que decidió incluir a Tini únicamente como parte del chiste.

Horas después de la emisión, la producción del programa y la propia artista aclararon la situación. La relación de más de 13 años entre Greeicy y Mike Bahía sigue completamente firme, estable y viviendo un gran momento en la ciudad de Miami.

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Lejos de los falsos rumores de infidelidad, lo que verdaderamente une a Tini y a Greeicy es una estrecha amistad y una gran admiración profesional mutua.

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En el año 2019, ambas estrellas de la música latina unieron sus voces en el exitoso sencillo "22", una canción que fusionó el pop con la cumbia argentina y acumuló millones de reproducciones.

Desde entonces, las artistas han mantenido un lazo muy cercano, apoyándose públicamente en cada uno de sus proyectos y lanzamientos discográficos.