BTS sorprende a Colombia tras el terremoto: su agencia hace millonaria donación

La emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto sigue generando muestras de solidaridad dentro y fuera del país.

Esta vez, una de las noticias que más llamó la atención en redes sociales tuvo como protagonista a BTS, luego de que se conociera una millonaria donación realizada por la empresa que representa al reconocido grupo surcoreano.

La noticia rápidamente generó reacciones entre los seguidores colombianos de la agrupación, especialmente porque BTS tiene programadas presentaciones en Bogotá como parte de su gira mundial ARIRANG.

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De acuerdo con la información entregada, la compañía surcoreana HYBE anunció una contribución de 300.000 dólares, suma que equivale aproximadamente a 1.000 millones de pesos colombianos, para apoyar la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto.

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El aporte se conoció el lunes 17 de agosto y se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores de la agrupación, quienes destacaron que la ayuda llegará a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

¿A dónde irá la millonaria donación de HYBE?

Según la información publicada por Billboard, la donación será realizada a través de HYBE América y se coordinará con la Fundación Ábaco, organización vinculada al trabajo de los bancos de alimentos en Colombia.

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El dinero estará destinado a atender las necesidades inmediatas de las comunidades que resultaron afectadas por el terremoto, pero también tendrá como objetivo respaldar los esfuerzos de recuperación que se desarrollen posteriormente.

De esta manera, el aporte de la compañía no estaría enfocado únicamente en la atención inicial de la emergencia, sino también en apoyar las labores que se adelanten durante el proceso de recuperación de las zonas afectadas.

🇨🇴💜 HYBE se suma a los esfuerzos de recuperación tras el terremoto en Colombia.



HYBE, la compañía surcoreana de entretenimiento detrás de BTS y otros importantes artistas de K-pop, anunció una donación de más de US$300.000, equivalente a $1.000 millones de pesos colombianos,… pic.twitter.com/nhRf529Wjo — BTS ARMY Colombia⁷ 🇨🇴 (@btsarmycol_) August 17, 2026

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La donación también llamó especialmente la atención porque BTS tiene programados conciertos en Bogotá el próximo 2 y 3 de octubre, como parte de su gira mundial ARIRANG.

Para sus seguidores colombianos, la llegada de la agrupación representa uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Por eso, conocer que la empresa que maneja al grupo decidió realizar un aporte para las comunidades afectadas por el terremoto provocó numerosas reacciones.

Hasta el momento, no se conoce públicamente un pronunciamiento individual de los siete integrantes de BTS sobre la emergencia en Colombia.

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¿BTS ya había mostrado interés por Colombia?

En medio de las conversaciones que surgieron tras conocerse el aporte de HYBE, algunos seguidores también recordaron recientes referencias a Colombia relacionadas con los integrantes de BTS.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió con Kim Taehyung, conocido como V, quien apareció utilizando una prenda con elementos asociados a la identidad colombiana, entre ellos los colores de la bandera y la imagen de un ciclista.

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La aparición de esta prenda generó comentarios entre los fanáticos colombianos, quienes rápidamente relacionaron el diseño con algunos de los elementos más representativos del país.

Sin embargo, por ahora no existe confirmación de que aquella elección de vestuario estuviera relacionada directamente con Colombia. Por eso, cualquier vínculo entre esa aparición y la reciente donación de HYBE permanece en el terreno de las especulaciones de los seguidores.

Lo que sí está confirmado es que HYBE anunció una donación de 300.000 dólares para apoyar a Colombia tras el terremoto, recurso que será canalizado mediante HYBE América y la Fundación Ábaco para atender a las comunidades afectadas.

La noticia llega mientras Colombia continúa con las labores de atención y recuperación en los territorios golpeados por el fuerte movimiento sísmico, mientras diferentes organizaciones y figuras públicas han anunciado aportes para ayudar a los damnificados.