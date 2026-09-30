TransMilenio le hizo particular propuesta a Epa Colombia para pagar su deuda, ¿queda libre?

TransMilenio le propuso a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, una particular forma de responder por parte de la deuda que tiene pendiente con el sistema de transporte de Bogotá: producir 55 videos pedagógicos sobre cultura ciudadana, convivencia y respeto por las normas.

La propuesta se presentó durante una audiencia de reparación integral realizada el miércoles 30 de septiembre de 2026, en la que se abordó un acuerdo entre la creadora de contenido y la entidad. La iniciativa busca que parte de la obligación económica se traduzca en material audiovisual dirigido a los usuarios del sistema, con mensajes relacionados con el cuidado de los bienes públicos y la importancia de pagar el pasaje.

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El planteamiento llama la atención porque involucra precisamente la actividad por la que Barrera Rojas se hizo conocida: la creación de videos para redes sociales. Sin embargo, las piezas contempladas en el acuerdo tendrían una finalidad pedagógica y estarían enfocadas en promover mejores comportamientos dentro de TransMilenio.



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¿Cómo pagaría ‘Epa Colombia’ su deuda con TransMilenio?

La deuda está relacionada con los daños ocasionados a la estación Molinos durante las protestas de noviembre de 2019. Según la información entregada sobre el caso, los perjuicios materiales fueron valorados en 467 millones de pesos.

De ese monto, la empresaria ya habría abonado 100 millones de pesos a favor de la entidad. Por lo tanto, el saldo restante se calcula en aproximadamente 367 millones de pesos, suma que se busca cubrir mediante la producción de los 55 videos.

Para establecer la equivalencia, el Comité de Conciliación de TransMilenio tomó como referencia las tarifas comerciales que cobraba la influenciadora por sus publicaciones publicitarias antes de quedar privada de la libertad.

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De esta manera, el contenido audiovisual se planteó como una forma de compensación económica, con piezas cuyo valor pudiera calcularse y verificarse.

La propuesta no se limita a la publicación de videos. El acuerdo también contempla excusas públicas, actividades pedagógicas presenciales y labores de servicio social en las que la empresaria interactuaría con usuarios en estaciones y troncales.

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¿De qué tratarían los videos que tendría que hacer?

Las 55 producciones estarían enfocadas en promover la cultura ciudadana dentro del sistema de transporte público de Bogotá.

Entre los temas contemplados se encuentran la prevención de la evasión del pago del pasaje, la convivencia entre pasajeros y el cuidado de la infraestructura de TransMilenio.

La intención de la entidad es aprovechar el alcance que tuvo ‘Epa Colombia’ como creadora de contenido para transmitir mensajes que lleguen a diferentes públicos. La propuesta también contempla que las acciones pedagógicas ayuden a sensibilizar a los usuarios sobre las consecuencias de afectar los bienes públicos y la importancia de respetar las normas del sistema.

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Durante la audiencia, el representante de TransMilenio defendió la posibilidad de convertir parte de la obligación económica en contenidos y actividades educativas.

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La iniciativa se enmarca en un mecanismo de reparación que combina el componente financiero con acciones orientadas a la comunidad. Así, la propuesta busca que la compensación no se limite al dinero, sino que también incluya mensajes relacionados con el comportamiento de los pasajeros.

Aunque el acuerdo recibió el aval judicial durante la audiencia, existe una condición que impide ejecutar de inmediato la producción del contenido.

Daneidy Barrera Rojas continúa privada de la libertad y tiene una inhabilitación que le impide ejercer su actividad como creadora de contenido durante el periodo establecido en su condena.

Durante la diligencia, la empresaria compareció de manera virtual desde el complejo carcelario de Picaleña, ubicado en Ibagué. En ese espacio se abordaron las condiciones del acuerdo y las limitaciones legales que deben tenerse en cuenta para su cumplimiento.

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Por esta razón, la producción de los videos tendría que esperar hasta que termine de cumplir la pena impuesta o hasta que las autoridades judiciales competentes modifiquen las restricciones aplicables.

Esto significa que, aunque la propuesta contempla 55 piezas audiovisuales, su realización no sería inmediata. Su ejecución dependerá de las condiciones jurídicas que rijan la situación de Barrera Rojas.

TransMilenio propone que Epa Colombia haga 55 videos para promover la cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/IyfAGLWRGg — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

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El acuerdo no significa que ‘Epa Colombia’ quedará en libertad

Otro aspecto importante es que la aprobación del acuerdo de reparación no implica la salida inmediata de prisión de la empresaria.

Barrera Rojas cumple una condena de cinco años y dos meses por los hechos relacionados con los daños a la estación Molinos. Cualquier decisión sobre su situación carcelaria corresponde a las autoridades judiciales competentes.

La conciliación abordada con TransMilenio está relacionada con la reparación económica y las acciones pedagógicas acordadas entre las partes. Por tanto, su alcance debe diferenciarse de las decisiones que puedan adoptarse dentro del proceso penal.

