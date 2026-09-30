Isabella Ladera causa revuelo con nuevas fotos de su hijo: ¿Se parece a su papá?

Isabella Ladera volvió a llamar la atención de sus seguidores, esta vez por un detalle relacionado con su faceta como mamá. La venezolana compartió nuevas imágenes de su hijo Koa, en las que dejó ver parte del rostro del pequeño y provocó varias reacciones entre quienes siguen su vida familiar.

La creadora de contenido suele cuidar la privacidad de su bebé junto a su pareja, el deportista Hugo García. Por eso, en sus publicaciones normalmente cubren el rostro del bebé con emojis, una decisión que también aplicaron en varias imágenes anteriores para proteger su intimidad.

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Sin embargo, en esta ocasión la venezolana publicó fotografías en las que se alcanzan a distinguir algunos rasgos del pequeño. Aunque no mostró su rostro completo, el cambio fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a comentar sobre su apariencia y a buscar parecidos dentro de su familia.



¿A quién se parece el bebé de Isabella Ladera?

Las respuestas no tardaron en aparecer en los comentarios. Algunos internautas aseguraron que el pequeño tiene un gran parecido con su papá y dejaron mensajes como: "Es idéntico a Hugo", “se parece al pai, comay” y “Huguito mini”.

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Otros seguidores encontraron similitudes con Mía Antonella, la primera hija de la creadora de contenido, nacida en 2020 durante su relación previa con Isander Pérez. Entre las reacciones apareció el comentario: "Es mía version bebé, tienes la sangre fuerte isa", en referencia al parecido entre los hermanos.

¿Qué dijeron sobre las imágenes de Koa?

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Además de hablar sobre sus rasgos, algunos usuarios se fijaron en una de las fotografías en las que Isabella aparece alimentando al bebé. Allí, una persona le dejó una recomendación relacionada con la posición del pequeño: “Disculpa pero veo que el tiene la nariz muy tapada con tu pecho, agarrate el peson para que tenga mejor respiración”.

Koa es el segundo hijo de Isabella Ladera y nació en julio de 2026, fruto de su relación con Hugo García. La influencer también es mamá de Mía Antonella, quien llegó al mundo en 2020 y es fruto de su relación anterior con Isander Pérez. Ambos niños forman parte de su vida familiar.

La maternidad también llevó a la influencer a compartir distintos momentos de su posparto, una etapa en la que recibió fuertes críticas por varios aspectos de su vida. Uno de los temas que más comentarios generó fue el cambio físico que experimentó después del embarazo y que decidió abordar públicamente.

Antes de la gestación, ella lucía una figura esbelta, pero durante el embarazo su cuerpo cambió y aumentó algunas tallas. La venezolana habló del tema de manera abierta en distintas ocasiones, pese a las críticas que recibió por su apariencia durante el posparto y su transformación.

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En medio de esta etapa, la influencer se mostró enfocada en disfrutar el tiempo junto a su familia, especialmente con sus hijos. En algún momento expresó que sus hijas crecerán y recordarán los momentos que compartieron junto a su mamá, una idea presente en sus publicaciones familiares.

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