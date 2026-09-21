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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lina Tejeiro da sorpresa con nuevo detalle de Gael: ¿dejó ver su carita?

Lina Tejeiro da sorpresa con nuevo detalle de Gael: ¿dejó ver su carita?

La protagonista de ‘Nuevo Rico y nuevo pobre’ compartió nuevos detalles del aspecto físico de su hijo Gael, después de su nacimiento.

Collage muestra a Lina Tejeiro sosteniendo a Gael en sus brazos
Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al compartir nuevos detalles sobre Gael
Foto: imágenes tomadas de @Linatejeiro
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La actriz y empresaria Lina Tejeiro compartió con sus seguidores la llegada de su hijo Gael. Después de mantener en expectativa a su comunidad durante varios meses y mostrar diferentes momentos de su embarazo, la actriz comenzó a revelar algunos detalles de la nueva etapa que vive como madre.

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Inicialmente, la llegada de su primogénito estaba prevista para la primera semana de octubre, según había manifestado la propia actriz en distintas oportunidades. Sin embargo, el nacimiento del pequeño se adelantó.

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La artista sorprendió a su comunidad virtual al publicar una emotiva fotografía desde la clínica, con la que dio a conocer la llegada de su hijo y compartió un mensaje para darle la bienvenida: “Bienvenido, amor de mi vida”.

¿Lina Tejeiro mostró el rostro de Gael?

Por medio de sus historias de Instagram, Lina Tejeiro enterneció a sus seguidores al compartir algunos detalles sobre el aspecto físico de su hijo, además de mostrar ciertos momentos de sus primeros días de vida.

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En uno de los videos publicados por la actriz, se pudo observar a Gael mientras dormía en su coche, acompañado por una de las mascotas de Tejeiro, que permanecía acostada en la parte inferior del vehículo.

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En la grabación se alcanzó a apreciar parte de la frente del bebé, quien llevaba puesto un gorrito de color azul. Sin embargo, la publicación que más llamó la atención de sus seguidores fue un clip en el que Tejeiro mostró uno de los pies de su hijo mientras este se movía de manera tierna.

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¿Mostrará Lina Tejeiro el rostro de su hijo?

Uno de los interrogantes que mantienen los seguidores de Lina Tejeiro es si la actriz decidirá mostrar el rostro de Gael durante sus primeros meses de vida o si, por el contrario, optará por mantener su imagen en reserva para evitar una mayor exposición.

Hasta el momento, la empresaria no ha confirmado si mostrará públicamente el rostro completo de su bebé. Sin embargo, a comienzos de septiembre, Lina habló sobre este tema en el programa ‘Laura Tobón Show’.

En aquella conversación, la actriz se refirió al dilema que enfrenta debido a su exposición pública y explicó por qué ha considerado mantener la imagen de su hijo alejada de las redes sociales.

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“Yo soy una personalidad de amores y odios muy marcados. O me amas o me odias, y exponer a mi hijo a ese amor-odio tan de frente me cuestiona mucho”, señaló, al explicar que busca proteger la integridad de su hogar.

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Esta decisión también se ha visto en el caso de la cantante Greeicy Rendón y su esposo, Mike Bahía, quienes han mantenido en reserva el rostro de su hijo Kai. En la misma línea, otras celebridades como Paola Jara y Jessi Uribe han optado por proteger la imagen de su hija Emilia y evitar mostrar públicamente su rostro.

Por ahora, los seguidores de Lina Tejeiro permanecen atentos a las nuevas publicaciones que la actriz pueda compartir sobre Gael y a la posibilidad de que en algún momento decida revelar su rostro.

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