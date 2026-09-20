Sale a la luz causa del conflicto entre Epa Colombia y Wadith Manzur; celulares y visitas

Si sigues de cerca la actualidad de las figuras públicas en Colombia, seguro te enteraste del reciente episodio que involucra a la influenciadora Daneidy Barrera, conocida popularmente como 'Epa Colombia', y al congresista electo por el Partido Conservador, Wadith Manzur.

Ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento verbal en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, lugar donde se encontraban recluidos.

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Este hecho, registrado el pasado 7 de agosto, generó una fuerte polémica mediática tras la divulgación de videos e informes sobre lo sucedido dentro del recinto reclusorio.



¿Qué pasó entre Epa Colombia y Wadith Manzur en la Escuela de Carabineros?

El choque verbal entre Daneidy Barrera y Wadith Manzur quedó grabado en material en video y fue dado a conocer por la revista SEMANA.

De acuerdo con lo reportado por dicho medio, la controversia estuvo directamente relacionada con el cumplimiento de las reglas de permanencia y visitas establecidas en la Escuela de Carabineros de la Policía.

En las imágenes y reportes recopilados, se evidencia cómo el congresista electo cuestionó ante un custodio del lugar la presencia y las condiciones en las que se encontraba Barrera.

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Manzur manifestó abiertamente su desacuerdo con el manejo que las autoridades le daban a la situación dentro del recinto.

Durante el reclamo, el político afirmó que la influenciadora actuaba de manera descarada al utilizar un teléfono celular para filmarlo sin su consentimiento.

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Ante los reclamos expresados a gritos desde la sala por parte de Manzur, la creadora de contenido salió de la habitación donde permanecía e inició un intercambio directo de palabras con él.

¿Por qué se desató la discusión y qué reglas se habrían incumplido?

El elemento central que detonó el altercado entre ambos internos fue el uso de un teléfono celular por parte de Daneidy Barrera.

Según la información de la publicación periodística, las personas privadas de la libertad en esa instalación no tenían permitido contar con dispositivos móviles para comunicarse con el exterior ni para realizar grabaciones.

En medio de la disputa, un uniformado de la Policía le solicitó a la influenciadora la entrega del dispositivo.

Aunque en un primer momento Barrera se negó a entregarlo, posteriormente reconoció ante la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefa de Carabineros, que efectivamente tenía el teléfono celular en su poder.

Durante el enfrentamiento, Barrera alegó vulneraciones a su privacidad y formuló graves acusaciones, afirmando que estaba siendo víctima de persecución y tortura psicológica.

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Por su parte, la mayor Pinto Rivera le solicitó abrir las cortinas del espacio y bajar el tono de voz, explicándole que las habitaciones debían mantenerse bajo las condiciones estandarizadas para garantizar el control y la seguridad de los internos.

En un video posterior difundido en redes sociales, se observa a Barrera cuestionar a Manzur sobre el manejo de las cortinas, reiterando sus denuncias de supuesta persecución.

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¿Qué denuncias e irregularidades se investigaron tras el altercado?

Además de la controversia por el uso del celular y la discusión por las normas del espacio, el incidente sacó a la luz otros señalamientos.

La publicación periodística incluyó el testimonio de una persona que se encontraba de visita el día de los hechos, quien afirmó que durante la discusión Barrera habría hecho referencia a procedimientos estéticos que supuestamente se habrían realizado sin autorización dentro de la Escuela de Carabineros.

Por otra parte, las denuncias públicas de la influenciadora sobre una presunta tortura psicológica motivaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo en el centro de reclusión.

No obstante, las verificaciones e investigaciones posteriores realizadas en el lugar por las autoridades permitieron desvirtuar dicha situación de tortura.

