Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿MOTIVOS DE CRISIS EXISTENCIALES?
ESTO TE PAGARÍA COLPENSIONES
SUSPENDE TUS SERVICIOS PÚBLICOS

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Epa Colombia sufre nuevo golpe estando en la cárcel; afecta una de sus empresas

Epa Colombia sufre nuevo golpe estando en la cárcel; afecta una de sus empresas

La vendedora de keratinas recibió una notificación de la Superintendencia de Industria y Comercio y deberá pagar una millonaria multa.

La empresaria e influenciadora Epa Colombia, recluida en un centro penitenciario, tras recibir una millonaria multa de la SIC
La SIC impuso una sanción a una de las empresas de Epa Colombia debido a un incumplimiento
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formalizó una sanción administrativa contra Productos EPA Colombia S.A.S., compañía vinculada a la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La medida responde a varios incumplimientos relacionados con las normas de protección al consumidor en la comercialización digital de productos de keratina.

Últimas noticias

El cantante colombiano Blessd y su nuevo avance en el proceso judicial tras la reformulación de cargos de la Fiscalía.
Nación

¿Blessd puede salir del país en medio de su proceso judicial? Así están las condiciones

Fotografía del cantante Blessd junto a un recuadro legal, ilustrando el giro de la Fiscalía en su proceso judicial.
Nación

¿Blessd irá a la cárcel? Giro de Fiscalía en el delito cambia el rumbo del proceso

¿Por qué sancionaron a la empresa de Epa Colombia?

La SIC impuso una multa de $140.476.000, equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes o 11.600 Unidades de Valor Básico (UVB).

La investigación administrativa se centró en las políticas de garantía de la empresa, la información entregada a los consumidores y las condiciones de las compras realizadas a través de internet.

Puedes leer: Pareja de Epa Colombia rompe el silencio tras verla esposada: "Dios conoce cada lágrima"

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Durante la revisión del portal comercial, la entidad encontró irregularidades en la información suministrada a los compradores antes de concretar las transacciones.

Publicidad

Entre ellas, señaló que no se informaban las características esenciales del producto “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml”.

¿Cuáles son los cargos que le impuso la SIC a la empresa de Epa Colombia?

Publicidad

La sanción se fundamentó en tres infracciones relacionadas con el incumplimiento de la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor:

Limitación de la garantía: La empresa excluía su responsabilidad frente a productos adquiridos mediante distribuidores o terceros, pese a la responsabilidad solidaria establecida por la ley.

Te puede interesar

Nuevo mensaje de abogada de Epa Colombia tras su traslado a Picaleña
Farándula

Nuevo mensaje de abogada de Epa Colombia tras su traslado a Picaleña: esto dijo

Epa Colombia, en primer plano con traje beige y una imagen insertada en la esquina donde aparece custodiada por oficiales
Farándula

Aparece video de Epa Colombia esposada y con cadenas en los pies antes de sus audiencias

Falta de información al consumidor: La página web no suministraba información esencial sobre los productos, el derecho de retracto ni el procedimiento para ejercerlo.

Omisión sobre la reversión del pago: La compañía no informaba a los compradores sobre su derecho a solicitar la reversión de pagos realizados por medios electrónicos.

Publicidad

¿Quién está al frente de las empresas de Epa Colombia?

Actualmente, Epa Colombia se encuentra recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña, en Tolima, luego de que se revocaran algunos de sus beneficios y se ordenara su traslado desde Bogotá.

Publicidad

Puedes leer: “Ella ya pagó”: Yina Calderón se quiebra y hace petición al presidente por Epa Colombia

En medio de su situación judicial, su pareja, Karol Samantha, ha asumido un papel visible en las tiendas y en el acompañamiento al equipo de trabajo.

Por su parte, la abogada Wendy se encarga de los asuntos jurídicos relacionados con la situación legal de la empresaria y los procesos que involucran a sus compañías.

¿Cuáles son las empresas de Epa Colombia?

Epa Colombia, está vinculada principalmente con Productos EPA Colombia S.A.S., compañía dedicada a la comercialización de productos capilares y de belleza.

Te puede interesar

Epa Colombia reapareció en un video grabado antes de su traslado a la cárcel de mujeres de Ibagué y aseguró: “Me siento minimizada, discriminada y humillada”.
Farándula

Aparece video de Epa Colombia antes de su traslado a Ibagué: "Humillada, minimizada"

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, reaccionó al traslado de la influenciadora a la cárcel de Ibagué con un mensaje en el que aseguró que estaba pasando por “un día difícil”.
Farándula

Desoladora reacción de Karol Samantha tras traslado de Epa Colombia a otra cárcel

Publicidad

La marca ha desarrollado una línea de keratinas y tratamientos para el cuidado del cabello, además de contar con puntos de venta y establecimientos relacionados con la comercialización de estos productos.

La empresaria también ha mostrado públicamente inversiones en el sector inmobiliario, aunque la información disponible sobre las sociedades y propiedades vinculadas a su patrimonio puede variar según el momento y la fuente consultada.

Relacionados

Epa Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio