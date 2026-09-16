Epa Colombia sufre nuevo golpe estando en la cárcel; afecta una de sus empresas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formalizó una sanción administrativa contra Productos EPA Colombia S.A.S., compañía vinculada a la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’.

La medida responde a varios incumplimientos relacionados con las normas de protección al consumidor en la comercialización digital de productos de keratina.

¿Por qué sancionaron a la empresa de Epa Colombia?

La SIC impuso una multa de $140.476.000, equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes o 11.600 Unidades de Valor Básico (UVB).



La investigación administrativa se centró en las políticas de garantía de la empresa, la información entregada a los consumidores y las condiciones de las compras realizadas a través de internet.

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Durante la revisión del portal comercial, la entidad encontró irregularidades en la información suministrada a los compradores antes de concretar las transacciones.

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Entre ellas, señaló que no se informaban las características esenciales del producto “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml”.

¿Cuáles son los cargos que le impuso la SIC a la empresa de Epa Colombia?

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La sanción se fundamentó en tres infracciones relacionadas con el incumplimiento de la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor:

Limitación de la garantía: La empresa excluía su responsabilidad frente a productos adquiridos mediante distribuidores o terceros, pese a la responsabilidad solidaria establecida por la ley.

Falta de información al consumidor: La página web no suministraba información esencial sobre los productos, el derecho de retracto ni el procedimiento para ejercerlo.

Omisión sobre la reversión del pago: La compañía no informaba a los compradores sobre su derecho a solicitar la reversión de pagos realizados por medios electrónicos.

#Atención 🚨 La SIC sancionó a Productos EPA Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000 por incumplimientos relacionados con la garantía legal, la información esencial en compras por internet y el derecho de los consumidores a la reversión del pago. https://t.co/I0TFRssNTg — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 16, 2026

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¿Quién está al frente de las empresas de Epa Colombia?

Actualmente, Epa Colombia se encuentra recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña, en Tolima, luego de que se revocaran algunos de sus beneficios y se ordenara su traslado desde Bogotá.

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En medio de su situación judicial, su pareja, Karol Samantha, ha asumido un papel visible en las tiendas y en el acompañamiento al equipo de trabajo.

Por su parte, la abogada Wendy se encarga de los asuntos jurídicos relacionados con la situación legal de la empresaria y los procesos que involucran a sus compañías.

¿Cuáles son las empresas de Epa Colombia?

Epa Colombia, está vinculada principalmente con Productos EPA Colombia S.A.S., compañía dedicada a la comercialización de productos capilares y de belleza.

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La marca ha desarrollado una línea de keratinas y tratamientos para el cuidado del cabello, además de contar con puntos de venta y establecimientos relacionados con la comercialización de estos productos.

La empresaria también ha mostrado públicamente inversiones en el sector inmobiliario, aunque la información disponible sobre las sociedades y propiedades vinculadas a su patrimonio puede variar según el momento y la fuente consultada.

