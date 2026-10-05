Joven denuncia que lo bajaron de un vuelo por no cambiar de silla: aerolínea dio su versión

Un joven denunció en redes sociales que fue retirado de un vuelo que salía de Bogotá después de negarse a cambiar la silla que tenía asignada. El caso ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado y rápidamente generó comentarios luego de que el pasajero compartiera un video del momento de la discusión con la tripulación.

El viajero fue identificado como Santiago Daza, quien contó su versión del incidente y aseguró que inicialmente la tripulación le pidió ceder su puesto para que una pareja pudiera sentarse junta.

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Según su relato, en un primer momento estuvo dispuesto a hacer el cambio. Sin embargo, al conocer la silla que le habían ofrecido, decidió permanecer en el asiento que tenía originalmente, pues consideró que el nuevo lugar era más pequeño y menos cómodo.



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La situación comenzó a subir de tono cuando el personal de la aerolínea insistió en que debía seguir las indicaciones recibidas durante el embarque.

Fue entonces cuando Daza empezó a registrar la situación utilizando unas gafas con cámara integrada, conocidas como Meta Glasses. Las imágenes posteriormente fueron compartidas en TikTok y alcanzaron más de seis millones de reproducciones.

El video abrió una discusión entre usuarios de redes sociales sobre lo ocurrido dentro del avión y, especialmente, sobre las razones por las que el pasajero terminó fuera de la aeronave. Sin embargo, la aerolínea Delta entregó una explicación diferente sobre la decisión.

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Delta explicó por qué retiró al pasajero del avión

La compañía aclaró que el pasajero no fue desembarcado únicamente por el desacuerdo relacionado con el cambio de silla.

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De acuerdo con la explicación entregada por Delta la decisión estuvo relacionada con el comportamiento del pasajero durante la situación y con el supuesto incumplimiento de instrucciones dadas por la tripulación.

La aerolínea señaló que existen protocolos que deben cumplirse dentro de sus vuelos y que los pasajeros están obligados a seguir las indicaciones de los miembros de la tripulación cuando estas están relacionadas con la seguridad y el funcionamiento del vuelo.

Uno de los puntos mencionados por la compañía fue precisamente la grabación realizada durante el altercado. Según Delta, sus políticas y protocolos federales no permiten registrar al personal de cabina ni a otros pasajeros sin el consentimiento correspondiente.

Por esta razón, la empresa sostuvo que el problema terminó yendo más allá de la discusión inicial por la silla.

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La aerolínea también argumentó que la tripulación tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad durante el vuelo y que los pasajeros deben cumplir las instrucciones impartidas por los trabajadores a bordo.

#INJUSTO. Joven que se disponía a viajar desde Bogotá con destino a EEUU fue bajado de un vuelo de @Delta tras negarse a ceder su asiento a otro pasajero que deseaba viajar junto a su pareja, luego de percatarse de que el puesto asignado para el cambio era muy pequeño e incómodo. Ante la presión ejercida por la tripulación del avión, el pasajero decidió utilizar sus Meta Glasses para documentar la situación y defenderse de lo que consideró un trato injusto, motivo por el cual la aerolínea optó por expulsarlo de la aeronave, generando rechazo y debate en las redes sociales. 📹 [ https://t.co/cyi4nkCx2s ] — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 5, 2026

¿Qué pasó con el pasajero después de ser retirado?

Después de abandonar la aeronave, Santiago Daza tuvo que ser reubicado en otro itinerario, situación que, según su versión, le ocasionó retrasos y gastos que no tenía previstos.

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El joven también aseguró en sus redes sociales que posteriormente recibió un contacto de Delta en el que le ofrecieron una compensación de 150 dólares. Daza manifestó que decidió rechazar ese ofrecimiento.

El caso, además, no terminó con la reubicación del pasajero. El joven aseguró que inició un proceso de reclamación formal contra la aerolínea, pues considera que la medida tomada en su contra fue abusiva.

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La situación ha generado reacciones en redes sociales debido a que el video publicado por el pasajero muestra parte del intercambio que tuvo con los trabajadores de la aerolínea, mientras que la empresa entregó posteriormente su explicación sobre las razones del desembarque.