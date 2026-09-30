Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENTREGA MEDICAMENTOS SANITAS
NUEVA FUNCIÓN DE NEQUI
LIQUIDACIÓN CON SUELDO EMBARGADO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Pelea en cabina de un vuelo casi termina en tragedia; piloto intentó estrellar un avión

Pelea en cabina de un vuelo casi termina en tragedia; piloto intentó estrellar un avión

Una disputa e intento de suicidio en la cabina de mando provocó una abrupta caída de altitud y la activación inmediata de los protocolos de seguridad en un Boeing 737 MAX 8.

Vuelo FZ1073 de Flydubai se desvía a Tabuk por emergencia a bordo: qué se sabe del caso
Vuelo FZ1073 de Flydubai se desvía a Tabuk por emergencia a bordo: qué se sabe del caso
Foto: captura de pantalla redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Un vertiginoso descenso de 18.000 pies en apenas dos minutos desató momentos de pánico a bordo de un vuelo comercial, obligando a desviar la aeronave hacia territorio saudí mientras las autoridades investigan los hechos.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: Joven que obtuvo 500/500 en ICFES confiesa que algunas respuestas las respondió sin saber

Publicidad

Últimas noticias

Imagen de Mhoni Vidente junto a una representación gráfica de un virus, ilustrando su predicción sobre una nueva pandemia
Virales

Mhoni Vidente lanza alarmante predicción sobre una nueva pandemia en 2026: “En diciembre”

Policías atropellan a perrito mientras grababan en medio de un patrullaje
Virales

“Por ir grabando”: Policías atropellan a perrito mientras grababan en medio de un patrullaje

¿Qué pasó en el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv?

Si sigues de cerca la actualidad internacional o viajas con frecuencia, sabes que la tranquilidad a bordo es fundamental en cada trayecto.

Sin embargo, los 189 pasajeros que abordaron el vuelo #FZ1073 de la aerolínea Flydubai vivieron momentos de angustia mientras se desplazaban desde Dubái con destino a Tel Aviv, en Israel.

La travesía, que se realizaba a bordo de una aeronave Boeing 737 MAX 8 con número de registro A6-FKF, se vio drásticamente alterada por un incidente de seguridad en plena ruta.

Te puede interesar

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, alias Jhon Calzones, investigado por la agresión a Martín Mesa y asesinado en septiembre de 2026.
Nación

El escandaloso video de Jhon 'Calzones' cacheteando a un periodista; se hizo viral

¿Qué pasó con el motociclista arrollado por un taxi en Bogotá?
Bogotá

¿Qué pasó con el motociclista arrollado por un taxi en Bogotá? La verdad tras el video viral

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

En cuestión de apenas dos minutos, el avión pasó de volar a una altitud de crucero de 34.000 pies a descender bruscamente hasta los 16.000 pies. Esta drástica pérdida de altura generó una alerta inmediata y desató el pánico entre quienes se encontraban a bordo.

Publicidad

En los primeros instantes de la crisis, la hipótesis inicial apuntaba a un posible secuestro de la aeronave.

No obstante, minutos más tarde las autoridades y reportes confirmaron que la emergencia no provenía de una amenaza externa, sino de una situación protagonizada directamente por uno de los pilotos en la cabina de mando.

Publicidad

Puedes leer: Mujer con discapacidad participa en atracción de parque de diversiones y genera polémica

Según los datos conocidos sobre el caso, uno de los aviadores habría intentado acabar con su vida e intencionalmente estrellar la aeronave. Esta acción desencadenó una discusión y un tenso forcejeo entre los pilotos dentro de la cabina.

Durante la riña, uno de los pilotos resultó apuñalado. Ante la gravedad de lo que ocurría en el frente del avión, varios pasajeros intervinieron activamente para ayudar a controlar al piloto agresor, logrando finalmente tomar el control de la situación.

¿Dónde aterrizó de emergencia el avión y cuál es el estado de la tripulación?

Luego de controlar el altercado y estabilizar la aeronave en el aire, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para desviar el vuelo hacia territorio de Arabia Saudita.

Te puede interesar

Las tres trillizas de la familia Saavedra, Isabella, Ana María y Sofía.
Nación

Se hace viral video de Isabella Saavedra, trilliza atrapada bajo los escombros en Cali

Abuelita y su perro se vuelven virales por tierno momento en redes sociales
Virales

Abuelita y su perro protagonizan tierno momento que se volvió viral en redes sociales

Publicidad

El aeropuerto internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz, situado en la ciudad de Tabuk, Arabia Saudita, declaró el estado de emergencia para recibir la aeronave comercial.

El Boeing 737 MAX 8 logró tocar suelo saudí sin mayores inconvenientes en el aterrizaje, tras lo cual las autoridades locales tomaron el control de la escena para poner a salvo a los 189 pasajeros y al resto de la tripulación.

Publicidad

Respecto al estado de salud de los involucrados en el enfrentamiento dentro de la cabina, tanto el piloto como el copiloto tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario cercano debido a que ambos presentaban heridas.

Como parte del balance médico y del informe preliminar, se confirmó que uno de los aviadores presentaba lesiones de arma blanca producto de la agresión sufrida en el forcejeo.

En este momento, las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del incidente a bordo. Dentro de las líneas de investigación, los peritos evalúan si el piloto intentó efectivamente estrellar la aeronave y si el suceso obedeció a un intento de suicidio o a un acto de naturaleza terrorista.

Relacionados

Video viral

Video

Israel