El escandaloso video de Jhon 'Calzones' cacheteando a un periodista; se hizo viral

La confirmación de la muerte de Jhon Jairo Torres , conocido popularmente como “Jhon Calzones”, reabrió de inmediato los expedientes de un personaje sumamente polémico. El exalcalde de Yopal, quien consolidó su poder mediante la urbanización ilegal y llegó al cargo tras estar recluido en prisión, sumó en sus últimos meses de vida un grave ataque contra la libertad de prensa: la agresión física al periodista Martín Mesa, director del medio regional El Nuevo Oriente.

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Los hechos ocurrieron la mañana del 27 de febrero de 2026 en un establecimiento comercial de Yopal. Mientras el comunicador desayunaba, Torres lo interceptó de manera hostil.



El reclamo del exmandatario obedecía a una serie de investigaciones periodísticas que ventilaban presuntos actos de corrupción y cuestionables manejos de tierras que salpicaban directamente a su núcleo familiar y a su hermana, Liliana Torres, entonces candidata a la Cámara de Representantes.



Al percatarse de la agresividad del reclamo, un acompañante de Mesa empezó a registrar la escena con su teléfono celular. En cuestión de segundos, la confrontación escaló y Jhon Calzones propinó varios golpes en el rostro al periodista, retirándose del lugar ante la reacción de los comensales.

Lejos de ofrecer disculpas, Torres publicó un video en sus redes sociales justificando el asalto como una supuesta defensa del honor familiar. No obstante, la declaración encendió las alarmas debido a una sentencia explícita: “La próxima vez le meto la mano realmente pa' que la sienta”.

#RECHAZO. Periodista que se encontraba tomando café tranquilamente, fue agredido por exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”. El hecho fue captado en video por un acompañante de la víctima y ha generado rechazo en distintos sectores. pic.twitter.com/JbI58jCKP8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 28, 2026

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El repudio generalizado de la FLIP y el desenlace sicarial

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó categóricamente la agresión. La organización instó a la Fiscalía General de la Nación a liderar una investigación célere, advirtiendo sobre el estado de indefensión en el que se encuentra la prensa local. Esta agresión engrosó el prontuario de Torres, previamente condenado a 45 meses de prisión por urbanización ilegal.

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Apenas siete meses después de este escándalo, el ciclo de disputas del exalcalde concluyó de forma violenta. Este 29 de septiembre de 2026, mientras permanecía en su finca La Selvita, en el sector de La Guafilla, Jhon Calzones fue atacado por sicarios en motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía, los médicos confirmaron su deceso horas más tarde. Las líneas de investigación de la Policía Nacional apuntan a un ajuste de cuentas ligado a sus controvertidos negocios de tierras.