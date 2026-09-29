Este es el VIDEO del momento exacto en que atentan contra Jhon Calzones en su finca

En la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, se registró un ataque contra Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido como ‘Jhon Calzones’, quien horas más tarde perdió la vida. Las autoridades reportaron la aprehesión de uno de los presuntos implicados y la recolección de elementos que serían clave para esclarecer el caso.

El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, fue víctima de un atentado con arma de fuego mientras se encontraba en la finca La Selvita, ubicada en el sector de Aguafilla, en zona rural de la capital de Casanare.

De acuerdo con información de la Policía de Casanare y declaraciones entregadas previamente por el gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, dos sujetos ingresaron al predio a bordo de una motocicleta y dispararon contra el exmandatario antes de huir del lugar.



El gobernador de Casanare indicó a medios de comunicación que la víctima recibió tres impactos de bala en el tórax y el abdomen. Pese a recibir atención médica después del ataque, el exalcalde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.



El video del ataque contra Jhon Calzones

Horas después de confirmarse la muerte del exalcalde, se conoció un video registrado por las cámaras de seguridad de la finca. La Policía de Casanare confirmó la autenticidad de las imágenes, en las que quedó registrada parte de la secuencia del ataque contra Jhon Jairo Torres.

Las imágenes, difundidas posteriormente en medios de comunicación y plataformas digitales, muestran la llegada de los presuntos agresores a bordo de una motocicleta y parte de la dinámica del ataque.

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Tras el atentado, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables. Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron aprehender a un menor de edad, quien es investigado como uno de los presuntos implicados en el ataque.

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Adicionalmente, durante el procedimiento se incautó un revólver y fue inmovilizada la motocicleta que habría sido utilizada por los sospechosos.

Cámaras de seguridad captaron el atentado contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres



Las cámaras de seguridad registraron el momento en que sujetos armados, señalados como sicarios, atentaron contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”. pic.twitter.com/kcMTPqVpb4 — Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) September 29, 2026

¿Quién era Jhon Calzones?

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, fue un comerciante, líder comunitario y político colombiano que llegó a la Alcaldía de Yopal, Casanare, tras las elecciones de 2015.

Su particular alias estaba relacionado con sus inicios en el comercio informal, sector en el que construyó un patrimonio mediante la fabricación y venta de ropa interior.

Jhon Jairo Torres, conocido como "Jhon Calzones", fue un polémico comerciante, urbanizador y exalcalde de Yopal que falleció en septiembre de 2026. /Foto: Facebook

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Posteriormente, consolidó una base de apoyo entre habitantes de la región a través de iniciativas relacionadas con la entrega de terrenos y soluciones de vivienda a familias de bajos recursos.

Su trayectoria pública también estuvo marcada por procesos judiciales. Uno de los principales estuvo relacionado con el delito de urbanización ilegal, en el caso de la denominada ‘Ciudadela La Bendición’, un proyecto desarrollado en terrenos que se encontraban bajo un proceso de extinción de dominio por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

