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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Este es el VIDEO del momento exacto en que atentan contra Jhon Calzones en su finca

Este es el VIDEO del momento exacto en que atentan contra Jhon Calzones en su finca

Las cámaras de seguridad de la finca registraron parte de la secuencia del ataque contra Jhon Jairo Torres, ocurrido horas antes de confirmarse su fallecimiento.

Fotografía y captura de video que ilustra el momento exacto del atentado contra ‘Jhon Calzones’ en su finca
Imagen relacionada con la revelación del video del atentado que sufrió ‘Jhon Calzones’ en las instalaciones de su propiedad.
Foto: Foto montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

En la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, se registró un ataque contra Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido como ‘Jhon Calzones’, quien horas más tarde perdió la vida. Las autoridades reportaron la aprehesión de uno de los presuntos implicados y la recolección de elementos que serían clave para esclarecer el caso.

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El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, fue víctima de un atentado con arma de fuego mientras se encontraba en la finca La Selvita, ubicada en el sector de Aguafilla, en zona rural de la capital de Casanare.

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Él era Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal muerto, ¿por qué le decían Jhon 'Calzones'?

Imagen ilustrativa sobre el atentado y homicidio de ‘Jhon Calzones’, donde las autoridades investigan la participación de un menor de edad.
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Así fue el ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’; un menor de edad está involucrado

De acuerdo con información de la Policía de Casanare y declaraciones entregadas previamente por el gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, dos sujetos ingresaron al predio a bordo de una motocicleta y dispararon contra el exmandatario antes de huir del lugar.

El gobernador de Casanare indicó a medios de comunicación que la víctima recibió tres impactos de bala en el tórax y el abdomen. Pese a recibir atención médica después del ataque, el exalcalde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

El video del ataque contra Jhon Calzones

Horas después de confirmarse la muerte del exalcalde, se conoció un video registrado por las cámaras de seguridad de la finca. La Policía de Casanare confirmó la autenticidad de las imágenes, en las que quedó registrada parte de la secuencia del ataque contra Jhon Jairo Torres.

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Las imágenes, difundidas posteriormente en medios de comunicación y plataformas digitales, muestran la llegada de los presuntos agresores a bordo de una motocicleta y parte de la dinámica del ataque.

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Tras el atentado, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables. Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron aprehender a un menor de edad, quien es investigado como uno de los presuntos implicados en el ataque.

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Adicionalmente, durante el procedimiento se incautó un revólver y fue inmovilizada la motocicleta que habría sido utilizada por los sospechosos.

¿Quién era Jhon Calzones?

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, fue un comerciante, líder comunitario y político colombiano que llegó a la Alcaldía de Yopal, Casanare, tras las elecciones de 2015.

Su particular alias estaba relacionado con sus inicios en el comercio informal, sector en el que construyó un patrimonio mediante la fabricación y venta de ropa interior.

¿Quién era Jhon Calzones?
Jhon Jairo Torres, conocido como "Jhon Calzones", fue un polémico comerciante, urbanizador y exalcalde de Yopal que falleció en septiembre de 2026.
/Foto: Facebook

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Posteriormente, consolidó una base de apoyo entre habitantes de la región a través de iniciativas relacionadas con la entrega de terrenos y soluciones de vivienda a familias de bajos recursos.

Su trayectoria pública también estuvo marcada por procesos judiciales. Uno de los principales estuvo relacionado con el delito de urbanización ilegal, en el caso de la denominada ‘Ciudadela La Bendición’, un proyecto desarrollado en terrenos que se encontraban bajo un proceso de extinción de dominio por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

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