Bruno Mars rompe en celos tras baile de Karol G y Drake: "Respóndeme ya"

Bruno Mars no dejó pasar el video que muestra a Karol G bailando muy cerca de Drake durante un concierto en Houston, Texas. El cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores al reaccionar de manera pública al momento que se viralizó por medio de redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete publicó una fotografía tomada frente a la ventana de un avión y etiquetó tanto a la colombiana como al rapero. En la descripción de la imagen escribió: “Cuando ves a Drake bailando con la latina que te gusta en 4K”, mensaje que genero múltiples comentarios.

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Sin embargo, la publicación no terminó allí. Bruno continuó con su particular reclamo, exigiendole una respuesta al rapero canadiense. “Respóndeme ya”, escribió el cantante, además acompañó el mensaje con una declaración más contundente: “¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La voy a recuperar!”.



El momento grabado por varios asistentes al evento ocurrió en la gira realizada por Karol G 'Viajando por el mundo, Tropitour', en Houston. El artista invitado de la noche fue Drake, quien apareció en el Reliant Stadium para compartir escenario con Carolina e interpretar la canción "Ahí".

Después de la presentación, el canadiense permaneció en el escenario para cantar algunos de sus temas, entre ellos: "Janice STFU" y "One Dance". Fue precisamente durante esta última canción cuando se produjo la escena que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Bruno Mars causó revuelo en redes con su comentario tras ver el video viral de Karol G bailando con Drake durante su gira Tropitour. Foto: brunomars

¿Qué pasó entre Karol G y Drake durante el concierto?

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Mientras Drake interpretaba su canción, Carolina se acercó y juntos bailaron frente a los espectadores. La reacción del artista no pasó desapercibida, pues respondió al momento diciendo “ay, ¡qué rico!”, expresión que provocó una ovación entre los presentes.

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Los asistentes captaron la escena y posteriormente difundieron diferentes videos por medio de las redes sociales, donde las imágenes se volvieron virales. La cercanía entre ambos artistas captó la atención de los seguidores, llegando a Bruno Mars, quien decidió reaccionar con su particular mensaje.

La publicación del estadounidense no tardó en crear polémica entre los seguidores de los artistas. Así mismo, el contenido del post fue interpretado como una escena de celos, especialmente por la manera en que hizo referencia a la cantante colombiana y por la insistencia con la que pidió una respuesta.

¿Por qué relacionan a Bruno Mars con Karol G?

El cantante tomó mayor fuerza tras la colaboración musical que comparte con Carolina. Los artistas interpretaron la canción "Still", la cual forma parte del álbum 'No me arrepiento de sentir tanto'.

La química reflejada en su trabajo musical llevaron a varios seguidores a especular sobre una posible relación sentimental. Adicionalmente, semanas antes, Bruno había comentado en redes sociales que le estaba gustando la artista latina, comentario que alimentó los rumores.

Por el momento, ni el rapero ni Carolina respondieron de manera pública el mensaje de Mars. Sin embargo, la artista tomó la decisión de compartir nuevamente la publicación en sus historias de Instagram, acción que aumentó la conversación alrededor del particular intercambio entre los artistas.

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Varios de los internautas bromearon con la situación y eligieron un bando entre los dos cantantes. Algunos usuarios se identificaron como "Team Bruno" o "Team Drake", mientras otros reaccionaron con comentarios como "recupera tu hogar, no se lo dejes".

Video que puedes ver: Hay una relación oculta entre Karol G y Bruno Mars