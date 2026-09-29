Sacar dinero de Davivienda y DaviPlata en cajas de Olímpica; pasos para retiro sin tarjeta

Si eres cliente de Davivienda o usuario de DaviPlata, ahora tienes la posibilidad de realizar operaciones financieras cotidianas directamente en las cajas de las tiendas Olímpica S.A..

Esta alianza estratégica integra 403 tiendas de la reconocida cadena barranquillera a la red de corresponsalía del banco, facilitando el acceso a tu dinero sin necesidad de desplazarte hasta una oficina tradicional.

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Con esta integración, la red nacional de corresponsales bancarios de Davivienda y DaviPlata se refuerza considerablemente, superando los 46.000 puntos de atención en todo el territorio colombiano.



Además, un beneficio clave es la flexibilidad de horarios: en la gran mayoría de los establecimientos de Olímpica, el servicio se encuentra disponible desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, durante todos los días del año, incluyendo domingos y festivos.



¿Cómo retirar dinero de Davivienda y DaviPlata en tiendas Olímpica?

El procedimiento para retirar dinero en las cajas de Olímpica está diseñado para ser rápido y digital. Si te preguntas qué documentos o elementos necesitas presentar en el supermercado, el trámite no requiere tarjeta débito física ni documentos adicionales ante el cajero.

Para realizar tu retiro en el punto de pago, debes seguir estos pasos desde tu celular:

Ingresa a la aplicación móvil de Davivienda o DaviPlata según el producto que utilices. Solicita el código de seguridad temporal para retiros dentro de la plataforma digital. Acércate a cualquiera de las 403 cajas habilitadas en las tiendas Olímpica y entrega dicho código al personal de caja para autorizar la transacción.

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Por otra parte, si lo que necesitas es enviar recursos a otra persona, el sistema también te permite transferir dinero a terceros en el mismo punto.

Para llevar a cabo este envío, solo debes indicarle al cajero el número de teléfono celular del destinatario y el monto exacto que deseas enviar.

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¿Qué otros servicios y trámites bancarios puedes hacer en las cajas de Olímpica?

La alianza entre la entidad bancaria y la empresa del Grupo Char no se limita únicamente al retiro de dinero en efectivo. En los puntos habilitados dentro de las tiendas Olímpica, los usuarios también pueden efectuar las siguientes operaciones presenciales:

Depósitos en efectivo: Tienes la opción de consignar dinero a cuentas de Davivienda o DaviPlata dentro de los horarios de atención del supermercado.

Tienes la opción de consignar dinero a cuentas de Davivienda o DaviPlata dentro de los horarios de atención del supermercado. Pago de productos financieros: Puedes cancelar las cuotas o saldos de productos propios del banco Davivienda directamente en las cajas registradoras.

Esta cobertura busca responder a la frecuencia con la que las personas acuden a los supermercados de barrio, permitiendo gestionar obligaciones financieras durante el mismo recorrido del mercado.

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¿En qué otros supermercados y cadenas puedes retirar dinero de Davivienda en Colombia?

La vinculación con Olímpica forma parte de la estrategia de expansión de corresponsalía bancaria que Davivienda adelanta en el sector del comercio minorista. Previo a esta integración, la entidad financiera ya contaba con un acuerdo similar habilitado con el Grupo Éxito.

A través del convenio con Grupo Éxito, los clientes de Davivienda y DaviPlata pueden efectuar retiros en efectivo y pago de obligaciones utilizando el número completo de su crédito en las cajas de las siguientes marcas comerciales:

Éxito

Carulla

Surtimax

SuperInter

Supermayorista

Es importante considerar los topes máximos establecidos por transacción según el tipo de punto de pago en la alianza con Grupo Éxito:

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Supermercados Éxito: Permiten retiros de hasta $9 millones de pesos por transacción.

Permiten retiros de hasta $9 millones de pesos por transacción. Punto Pago: Maneja un límite de $5 millones de pesos por transacción.

Maneja un límite de $5 millones de pesos por transacción. Punto Red: Mantiene un tope de $1 millón de pesos por transacción.

Con la incorporación de los 403 puntos de Olímpica, Davivienda y DaviPlata continúan ampliando los espacios físicos donde sus usuarios ejecutan transacciones financieras cotidianas en Colombia.

