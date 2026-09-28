Últimas palabras del hombre que cayó al vacío junto a su pareja: "¿Mi esposa está bien?"

El municipio de Ocaña, Norte de Santander , se encuentra sumido en un profundo luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Carlos Jahibeth Sánchez Barboza, ampliamente conocido por su comunidad bajo el apodo afectuoso de “Yuyo”. El lamentable suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado 26 de septiembre de 2026, en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta.

Sánchez Barboza, quien se desempeñó durante varios años como agente de tránsito de la Administración Municipal de Ocaña, perdió la vida de forma instantánea tras precipitarse al vacío desde el cuarto piso del edificio El Velero. En el mismo incidente, su esposa resultó con heridas de extrema gravedad.

La pareja de turistas se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares en la capital del Magdalena en compañía de su hija menor de edad, quien afortunadamente resultó ilesa físicamente durante la tragedia. El reloj marcaba aproximadamente las 1:40 a. m. cuando los gritos de auxilio alertaron a los huéspedes del hotel.



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Al salir a la vía pública adyacente a la calle 6 con carrera 2, los testigos hallaron los cuerpos sobre el pavimento. De acuerdo con las primeras inspecciones, Carlos Jahibeth Sánchez quedó encima de su pareja tras el impacto, absorbiendo la mayor fuerza del golpe en la cabeza.

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A pesar de la gravedad de sus lesiones, una testigo presencial aseguró que el ex-agente de tránsito alcanzó a pronunciar unas desgarradoras palabras antes de expirar: “¿Mi esposa está bien?”.

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La esposa, Yomaira Alberni Gelvis, fue trasladada a la Clínica El Prado con pronóstico reservado. Aunque inicialmente se habló de una discusión, un testigo indicó que Carlos perdió el equilibrio al sostenerla cerca de la ventana. Las autoridades indagan el caso mediante revisión de cámaras y peritajes.

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Hipótesis del caso: ¿Qué causó la caída de la pareja en El Rodadero?

La Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía General de la Nación recopilan videos de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer la caída de la pareja en El Rodadero. Entre las hipótesis están una pérdida accidental del equilibrio, luego de que Carlos cargara a Yomaira cerca de una ventana, y una posible discusión previa en la habitación. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

La declaración de Yomaira Alberni Gelvis, quien permanece hospitalizada en la Clínica El Prado, será clave para reconstruir lo ocurrido. La mujer sobrevivió a la caída, mientras que su esposo murió. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho.