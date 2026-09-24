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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Mamá de joven abatido en operativo contra alias Cholo cuenta su versión: ‘Nada que ver’

Mamá de joven abatido en operativo contra alias Cholo cuenta su versión: ‘Nada que ver’

La madre de una de las ocho personas que perdieron la vida durante el operativo contra alias Cholo habló en sus redes sociales y dio a conocer una versión diferente sobre lo ocurrido.

Imagen compuesta que muestra al joven abatido y a su madre sosteniendo un cartel exigiendo justicia tras el operativo contra alias Cholo
La madre del joven abatido durante el operativo contra alias Cholo dio su versión de los hechos
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El 21 de septiembre se llevó a cabo un operativo contra alias ‘Cholo’, en el que participaron la Policía Antinarcóticos y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en zona rural de Santa Marta.

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El procedimiento dejó un balance de ocho personas muertas, entre ellas quien sería el segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Sin embargo, a través de redes sociales, la familia de un joven de 18 años, identificado como Ricardo Andrés Rodríguez, se pronunció sobre su muerte en este procedimiento.

El joven habría sido señalado como presunto integrante de la organización criminal y, según versiones conocidas inicialmente, mencionaban que era el hijo de alias ‘Pinocho’, señalado como uno de los principales líderes de las ACSN.

¿Qué dijo la familia de Ricardo Andrés Rodríguez?

La mamá de Ricardo Andrés Rodríguez se presentó frente a las instalaciones de Medicina Legal y habló públicamente sobre el caso. La mujer cuestionó la versión según la cual este hacía parte de la estructura criminal y aseguró que se dedicaba a trabajar en una finca ganadera.

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“Él trabajaba en una finca ganadera, él solo tiraba machete y trabajaba como cualquier hombre, como cualquier persona”, afirmó la mujer al referirse a la vida del joven.

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Asimismo, sostuvo que su hijo no pertenecía a ningún grupo delictivo y cuestionó las circunstancias en las que murió.

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“Él no estaba armado, estaba de civil. ¿Por qué lo hiciste? ¡Dame una respuesta! Quiero que se haga justicia. Es injusto lo que hicieron con el Pelaito. Lo mataron, lo mataron injustamente. Era un niño”, manifestó en redes sociales.

La mujer también aseguró que él se habría entregado a los uniformados y que les habría manifestado que no tenía relación con el grupo armado. Además, cuestionó el procedimiento y pidió que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Pronunciamiento de MinDefensa sobre la muerte de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial este jueves 24 de septiembre para responder a las denuncias relacionadas con la muerte del joven de 18 años Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, ocurrida durante una operación militar en el departamento del Magdalena, en la que fue abatido alias ‘Cholo’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

En su pronunciamiento, el Ministerio señaló que Ricardo Andrés Rodríguez Martínez no sería hijo de alias ‘Pinocho’.

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Además, precisó que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte del joven en la zona de operaciones.

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¿Cómo fue el operativo contra alias ‘Cholo’?

El 21 de septiembre de 2026, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizaron un operativo en zona rural de Santa Marta contra alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El procedimiento se desarrolló en el corregimiento de Guachaca, donde las autoridades desplegaron aeronaves y unidades militares tras labores de inteligencia que se habrían extendido durante varios meses.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el operativo se produjo un enfrentamiento que dejó varias personas muertas, entre ellas presuntos integrantes de la estructura armada. El procedimiento también derivó en la incautación de armas y otros elementos, según el reporte oficial.

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Tras el operativo, se presentaron tensiones en la región y se registró un paro comercial en sectores de la Troncal del Caribe. La medida terminó en la mañana del 24 de septiembre, luego de un comunicado difundido en redes sociales.

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