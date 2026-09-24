Hallan sin vida a trabajador de Panaca; el parque ya se pronunció

Nicolás Echeverry Fonseca, ingeniero y operario del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca), fue hallado sin vida dentro de las instalaciones del parque, ubicado en jurisdicción de Quimbaya, Quindío, mientras cumplía con su jornada laboral.

El hallazgo ocurrió durante el desarrollo de sus labores habituales dentro del complejo, situación que llevó a la administración de Panaca a emitir un comunicado para referirse a lo sucedido.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Nicolás Echeverry Fonseca?

Hasta el momento, no se han establecido públicamente las causas exactas ni las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de Nicolás Echeverry Fonseca.

Las autoridades y los organismos encargados del caso adelantan la recolección de elementos que permitan esclarecer lo sucedido. Por ahora, no existe una hipótesis oficial que determine qué provocó la muerte del trabajador de Panaca.

¿Qué mencionó Panaca sobre la muerte de su trabajador?

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Con el propósito de evitar especulaciones y la circulación de información no confirmada, la administración de Panaca publicó el 23 de septiembre un comunicado a través de sus redes sociales.

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Inicialmente, el parque expresó su pesar por el fallecimiento de Nicolás Echeverry y envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

“Panaca lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, y nos unimos a su dolor en este momento”, se lee en el comunicado.

De igual manera, los voceros del parque rechazaron cualquier especulación relacionada con el caso y pidieron manejar la información con responsabilidad mientras avanzan las investigaciones.

“Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación manejar esta información con responsabilidad y respeto por la memoria de nuestro colaborador y la tranquilidad de su familia”, señalaron. Asimismo, Panaca indicó que brinda acompañamiento y apoyo a los familiares y allegados del trabajador fallecido.

Panaca compartió un comunicado sobre lo ocurrido con Nicolás Echeverry Foto: imagen tomada de Panaca

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¿Cómo avanza el caso del trabajador de Panaca?

El esclarecimiento del caso dependerá de los resultados de las investigaciones y de los procedimientos forenses correspondientes.

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Medicina Legal será la entidad encargada de realizar los análisis correspondientes para establecer las causas del fallecimiento y aportar elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió.

Por ahora, no existe información oficial que permita afirmar que la muerte estuvo relacionada con un accidente laboral o con una eventual falla en los protocolos de seguridad del parque. Las circunstancias del caso continúan bajo investigación.

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, fundado el 7 de diciembre de 1999 por el agrónomo colombiano Jorge Ballen Franco, es uno de los parques temáticos más reconocidos de Colombia. La comunidad del Quindío permanece atenta a los resultados de las investigaciones y a los reportes oficiales que permitan esclarecer lo ocurrido.

