Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A MÉDICAS QUE FALLECIERON EN ACCIDENTE AÉREO
J BALVIN ENVÍA MENSAJE A VALENTINA FERRER
MENSAJES DE AMOR Y AMISTAD

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Encuentran los cuerpos de las cuatro médicas fallecidas en accidente de avioneta en Chocó

Encuentran los cuerpos de las cuatro médicas fallecidas en accidente de avioneta en Chocó

La Fuerza Aérea Colombiana avanzó en el operativo de rescate en el Cerro Tatamá tras varios días de búsqueda.

Accidente de avioneta en Chocó recuperan cuatro cuerpos de médicas.jpg
Accidente de avioneta en Chocó recuperan cuatro cuerpos de médicas
Foto: X Abelardo De La Espriella
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó la recuperación de los cuerpos de cuatro médicas que fallecieron en el accidente de una avioneta ocurrido en Chocó.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Las profesionales regresaban a Bogotá después de participar en una misión de atención sanitaria en el municipio de Condoto, cuando la aeronave perdió comunicación y posteriormente fue localizada en una zona boscosa de difícil acceso.

Noticias relacionadas:

Quiénes son las médicas voluntarias de la avioneta HK4985 desaparecida
Nación

Ellas son las cuatro médicas voluntarias que desaparecieron tras accidente de avioneta

Imagen de referencia de la Cessna matrícula N746T, similar a la aeronave que desapareció en la selva del Chocó.
Nación

Encuentran último audio de la avioneta desaparecida en Chocó antes de perderse su rastro

Últimas noticias

Paro nacional en Colombia 2026: fechas y movilizaciones de Fecode y la CUT
Nación

Fecode y la CUT anuncian paro nacional en Colombia; estas son las marchas convocadas

El artista de música urbana Blessd y un especialista legal durante la polémica reunión que terminó en un supuesto escándalo de secuestro.
Nación

Se conocen detalles de reunión de Blessd que terminó en escándalo por supuesto secuestro

La noticia fue comunicada este sábado 19 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó la labor que realizaban las profesionales de la salud y señaló que el cuerpo del piloto todavía no había podido ser recuperado durante la jornada.

“Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto”, escribió el mandatario.

El accidente había ocurrido el domingo 13 de septiembre, cuando la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, despegó desde el aeropuerto de Condoto con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

Chocó fue escenario de una compleja operación de rescate

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La búsqueda de la aeronave se desarrolló durante varios días debido a las condiciones geográficas y meteorológicas de la zona. Finalmente, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana logró identificar indicios de la avioneta en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.

Publicidad

El punto donde fue localizada la aeronave se encontraba en una zona boscosa, con terreno complejo y una altitud cercana a los 9.000 pies. Las lluvias constantes y la nubosidad dificultaron el acceso de los equipos de rescate.

El viernes 18 de septiembre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que un helicóptero UH-60 Black Hawk permitió insertar a rescatistas militares en el área cercana al lugar del accidente.

Publicidad

“Desde allí, el personal especializado en búsqueda y rescate de la FAC inició el desplazamiento terrestre con el propósito de establecer la ruta, e instalar el sistema de descenso que permita llegar hasta el fuselaje de la aeronave y adelantar las maniobras necesarias para la extracción de los ocupantes”, indicó la institución.

La operación contó con personal especializado en búsqueda y rescate, que debió avanzar por tierra para llegar hasta el lugar donde se encontraba la aeronave.

Las médicas que viajaban en la misión desde Chocó

Las cuatro profesionales hacían parte de una misión médica que había viajado hasta Condoto para brindar atención sanitaria a habitantes de la región.

Según la información suministrada, las pasajeras eran Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y Perla Constanza Álvarez. Junto a ellas viajaba el piloto Mehmet Cankaya.

Publicidad

Durante su permanencia en Chocó, el equipo participó en una brigada de salud dirigida a habitantes de Condoto y localidades cercanas. La misión contemplaba consultas especializadas, procedimientos y entrega de medicamentos.

El viaje de regreso hacia Bogotá terminó en el accidente ocurrido entre los departamentos de Chocó y Risaralda. El último contacto de la aeronave con las autoridades se produjo hacia las 9:23 de la mañana del 13 de septiembre.

Publicidad

Chocó: continúa la recuperación de los ocupantes

Con la recuperación de los cuerpos de las cuatro médicas, las autoridades avanzaron en una de las etapas más complejas del operativo desplegado después de la desaparición de la aeronave.

El presidente también informó que el cuerpo del piloto no pudo ser recuperado durante la jornada y señaló que las labores continuarían para completar la operación.

“Eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de los más necesitados. Estas heroínas siempre serán recordadas por su vocación, su generosidad y su invaluable labor social”, manifestó el mandatario.

Te puede interesar:

Imagen del lugar del accidente de la avioneta con ruta hacia Guaymaral, mostrando una zona montañosa.
Nación

Estas son las crudas imágenes del lugar donde se accidentó avioneta hacia Guaymaral

Imagen de referencia de la Cessna matrícula N746T, similar a la aeronave que desapareció en la selva del Chocó.
Nación

Encuentran último audio de la avioneta desaparecida en Chocó antes de perderse su rastro

La Fuerza Aérea Colombiana había explicado que la operación se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad debido a las características del terreno y las condiciones climáticas.

Publicidad

Las labores de búsqueda habían comenzado el mismo 13 de septiembre, cuando se reportó la pérdida de comunicación con la aeronave perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Desde entonces, diferentes capacidades aéreas y equipos especializados fueron desplegados para localizar el avión y llegar hasta el punto del accidente.

Ahora, con la recuperación de cuatro de los cuerpos, las autoridades continúan trabajando en el lugar para completar las labores pendientes y avanzar en el proceso correspondiente tras el accidente ocurrido en Chocó.

Relacionados

Accidentes aéreos

Abelardo de la Espriella