Se conocen detalles de reunión de Blessd que terminó en escándalo por supuesto secuestro

Santiago Trespalacios, representante legal del cantante urbano Steven Mesa Reales, conocido como Blessd, y de su mánager, Jara, habló en los micrófonos de El Klub de La Kalle y entregó detalles sobre el origen de la reunión que desencadenó un proceso judicial por el delito de secuestro extorsivo agravado y la posterior recalificación del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las declaraciones del jurista, el encuentro no habría estado motivado por animadversión o molestia hacia la imitación del artista. Trespalacios aclaró que en la reunión también participaba el imitador de Ozuna.

Puedes leer: Minucioso método de verificación que expuso falsos títulos de Juliana Guerrero



Según la defensa, el motivo central de la disputa habría sido el hallazgo de presuntas irregularidades en el manejo del dinero y la representación artística.



Durante la reunión, el mánager presuntamente habría hecho un uso indebido de los ingresos del imitador de Blessd y se habría quedado con parte de sus recursos económicos. Ante los reclamos, el imitador de Ozuna le habría planteado al joven artista: “Ah, no, pero si yo me voy, me tiene que devolver la plata que yo he invertido en usted”.

Según Santiago Trespalacios, las personas señaladas en el caso habrían entregado la suma exigida con el propósito de cancelar la relación contractual y resolver la disputa financiera.

La posición del imitador de Blessd y la falta de denuncia

Publicidad

Respecto a las personas que figuraban como presuntamente retenidas, Trespalacios enfatizó que el imitador de Blessd nunca interpuso una denuncia penal ni manifestó haberse considerado agredido o víctima de algún delito.

El jurista sostuvo que el joven ha ratificado en múltiples ocasiones que no sufrió afectaciones: “El imitador de Blessd ha dicho durante un montón de oportunidades que no se sintió secuestrado, que a él no se le hizo nada”, puntualizó el abogado.

Publicidad

Asimismo, el apoderado legal indicó que durante la misma reunión se le manifestó al imitador de Blessd la intención de apoyarlo en su carrera artística y se le habría garantizado que cuenta con la aprobación para continuar representando la imagen del cantante urbano.

¿Cómo va el caso de Blessd?

El abogado defensor confirmó el cambio significativo en la tipificación jurídica de los hechos. Inicialmente, la Fiscalía había solicitado medidas restrictivas bajo la acusación de secuestro extorsivo agravado, delito que contempla penas superiores a 30 años de prisión.

Puedes leer: Esta fue la reacción de Blessd al embarazo de Karina García, ¿se arrepiente?

Publicidad

Sin embargo, el ente investigador modificó la calificación jurídica hacia una conducta de menor entidad, con penas de entre uno y dos años de cárcel, según explicó el abogado.

Frente al giro del proceso, el apoderado defensor declaró: “Nos mantenemos en que aquí no existió ninguna conducta delictiva. Existió una reunión en la que se caldearon los ánimos y nada más, no pasó de ser una discusión”.

Publicidad

Adicionalmente, el jurista indicó que “la Fiscalía, a buena hora, enmendó ese grave error que estaba cometiendo” al reevaluar los cargos formulados inicialmente.

Actualmente, los jueces autorizaron que Blessd y su equipo continúen con sus giras de conciertos internacionales, sin restricciones para salir del país. Además, el representante legal señaló que la imputación inicial habría provocado un impacto reputacional significativo, afectando alianzas comerciales y patrocinios con marcas.

Mira también: