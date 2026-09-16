¿Blessd puede salir del país en medio de su proceso judicial? Así están las condiciones

El panorama legal de Stiven Mesa Londoño, conocido en la industria de la música urbana como Blessd, dio un giro tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la imputación por el delito de secuestro extorsivo agravado y reformular la investigación bajo la conducta de constreñimiento ilegal.

Ante la incertidumbre de sus seguidores sobre si el cantante paisa y su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, enfrentan restricciones para viajar al exterior y cumplir con sus compromisos artísticos, su abogado, Santiago Trespalacios, aclaró cuál es su situación jurídica actual.

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¿Blessd puede salir de Colombia?

En diálogo con los micrófonos de El Klub de La Kalle, el abogado penalista y apoderado del artista respondió a la principal inquietud sobre la movilidad del cantante mientras avanza el proceso penal.

Según Trespalacios, Blessd y su mánager cuentan actualmente con libertad y no tienen ninguna prohibición judicial para salir del territorio colombiano o ingresar a otros países.

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El abogado explicó que, incluso cuando el caso se tramitaba bajo la figura de secuestro extorsivo, delito por el que la Fiscalía habría solicitado una medida de aseguramiento y una restricción para salir del país, los jueces no avalaron dichas peticiones.

“Imagínate que cuando el caso estaba con secuestro extorsivo, la Fiscalía solicitó que ellos estuvieran en la cárcel, solicitó que no pudieran salir del país y dos jueces avalaron totales autorizaciones para ellos”, detalló durante la entrevista.

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De acuerdo con la defensa, las presentaciones y giras internacionales del cantante continúan desarrollándose con normalidad.

“La gira se está realizando con normalidad, han ido a varios países de Centroamérica, no tienen ninguna restricción y ahora con menos razón cuando el caso pasa a ser por un delito de una entidad muchísimo menor”, enfatizó Trespalacios.

¿Qué más dijo el abogado sobre la situación de Blessd?

Por otro lado, Santiago Trespalacios señaló que la decisión de una fiscal especializada de modificar la calificación jurídica representa una reducción significativa en las penas contempladas para los delitos investigados.

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Según explicó el abogado, mientras el secuestro extorsivo contemplaba una pena mínima de 320 meses de prisión, el constreñimiento ilegal establece un rango de entre 16 y 18 meses.

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Trespalacios también recordó que los jueces de control de garantías, tanto en primera como en segunda instancia, concluyeron previamente que no existían elementos suficientes para inferir la comisión de un secuestro. Al no imponerse una medida de aseguramiento, la defensa sostiene que el libre tránsito de los procesados se mantiene sin restricciones.

A pesar de la modificación de la conducta investigada, la defensa reiteró que mantendrá su postura de no aceptar responsabilidad penal. El abogado afirmó que el encuentro ocurrido en junio de 2022 en Medellín correspondió a un desacuerdo comercial y a un cruce de opiniones por el manejo de recursos entre imitadores, sin que, según su versión, se configurara una conducta delictiva.

Finalmente, Trespalacios se refirió al impacto que el proceso ha tenido sobre la reputación y los contratos comerciales del artista. Por esta razón, la defensa analiza la posibilidad de emprender acciones para reclamar una reparación patrimonial al Estado.

“Tienen que haber actos inequívocos de resarcimiento de un daño a la honra exagerado y arbitrario que le han causado a Steven y a Santiago”, concluyó el abogado.

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