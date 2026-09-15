Los oscuros detalles de hombre que transportaba muertas a su esposa y su hija por vía al Llano

La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre el caso del hombre que fue capturado mientras transportaba los cuerpos sin vida de su hija y su esposa en un vehículo por la vía al Llano. Durante la diligencia judicial, Donis Fonseca, de 44 años, aceptó de manera libre y voluntaria los cargos imputados.

Al hombre se le formuló imputación por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ante la gravedad de los hechos investigados, un juez determinó que el procesado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

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¿Qué reveló la Fiscalía sobre lo ocurrido con Donis Fonseca?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2026 en una vivienda del barrio Betania, ubicado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

Según la investigación, Donis Fonseca sostuvo una discusión con su pareja, situación que habría desencadenado los hechos posteriores.

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El hombre de 44 años habría atacado inicialmente a la menor de 11 años cuando se disponía a salir hacia su colegio. De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, este primer ataque habría sido perpetrado como una medida de represalia contra la madre de la niña.

Posteriormente, el procesado permaneció en el interior de la vivienda a la espera del regreso de la mujer, quien se encontraba trabajando. Cuando ella llegó al domicilio, el hombre le habría dicho que tenía preparada una sorpresa y, con el propósito de vendarle los ojos, logró acercarse a ella. Después, presuntamente la atacó con un arma.

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Ambas víctimas fallecieron en el lugar. Tras los hechos, el hombre habría intentado limpiar la vivienda y eliminar evidencias, entre ellas las manchas de sangre que quedaron en el inmueble.

La ruta de escape de Donis Fonseca

Los cuerpos permanecieron ocultos en la vivienda durante aproximadamente dos días. En la madrugada del 9 de septiembre, el procesado habría cambiado la ropa de las víctimas y las habría acomodado dentro de un vehículo particular: una en el asiento delantero y la otra en la parte posterior.

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Las primeras informaciones recopiladas por El Tiempo ubican los hechos el 7 de septiembre en Usme, localidad del sur de Bogotá. Posteriormente, Fonseca habría iniciado un recorrido por distintos puntos del país antes de retomar la ruta hacia el departamento del Meta.

Vehículo en el sector de Chipaque, vía al Llano, en el que se hallaron los cuerpos sin vida Foto: pantallazo tomado de redes sociales

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De acuerdo con la investigación, el recorrido inicialmente previsto tenía como destino La Guajira. Sin embargo, el trayecto habría sufrido un cambio de rumbo, por lo que el hombre regresó hacia Bogotá y posteriormente tomó la carretera que conduce a Villavicencio.

El recorrido terminó en jurisdicción del municipio de Chipaque, Cundinamarca, donde varios ciudadanos se percataron de que las dos ocupantes del vehículo no respondían a sus llamados.

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La alerta de la comunidad permitió que las autoridades inspeccionaran el automotor, encontraran los cuerpos y capturaran a Donis Fonseca. Así lo señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, a través de sus redes sociales.

